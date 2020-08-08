Американська блогерка та модель Кайлі Дженнер позувала у кліпі реперок Cardi B та Megan Thee Stallion у відвертому леопардовому боді. Ролик на трек WAP виявився дуже гарячим та швидко розбурхав мережу.

Кайлі Дженнер взяла участь у зйомках кліпу на пісню WAP. У кадрі вона з'явилася всого лишень на декілька секунд, проте навіть цим викликала шалений ажіотаж у мережі. Ролик презентували на офіційному ютуб-каналі Cardi B.

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22-річна представниця телесімейства Карадашян-Дженнер постала перед камерами у відвертому боді з леопардовим принтом. Вбрання мало дуже глибоке декольте та чудово підкреслило пишний бюст зірки. Сексуальності образу також додав довгий шлейф, який було добре видно, коли Кайлі повільно дефілювала по довгому коридору, що був оформлений у стилі мультфільму "Аліса в країні див".

Спекотний look знаменитість доповнила ботфортами та рукавичками у тон вбрання. Довге розкішне волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з чорними стрілками на повіках.

В одній із сцен Дженнер проходила повз двері, за якими її зустрічав леопард. За два дні такий ролик набрав майже 36 мільйонів переглядів та безсумнівно підкорив прихильників реперок і незрівнянної Кайлі Дженнер.

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – WAP: дивіться відео онлайн