34-річна знаменитість Оля Цибульська разом із чоловіком та сином відправилася до Львова. Зірка в ефектному образі прогулялася красивими вуличками та вже встигла поділитися першими фото.

У той час, як зіркові колеги артистки вирушають на відпочинок за кордон, насолоджуються літньою відпусткою на морському узбережжі, вона мандрує Україною та обирає більш безпечні, недалекі поїздки. Зокрема, днями Оля побувала у культурній столиці України, а яскравою фотографією поділилася на особистій інстаграм-сторінці.

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Виконавиця зробила знімок на популярній серед туристів на львів'ян площі Ринок. У дописі Цибульська запропонувала підписника відгадати, з якою метою вона поїхала у Львів: розважатися, працювати, цілуватися, або ж можна запропонувати власний варіант. Прихильники активно діляться здогадками у коментарях і акцентують увагу на стильному аутфіті співачки.

Образ Олі Цибульської

Для прогулянки історичною частиною міста Оля обрала чорний топ на широких бретелях та довгу спідницю з леопардовим принтом і високим розрізом збоку, що підкреслив довгі стрункі ноги зірки. На плечі у неї висіла світла джинсова куртка. Поєднала вбрання із коричневим взуттям з візерунком та великою сумкою гірчичного кольору. Цибульська доповнила look сережками-кільцями, акуратною укладкою та легким макіяжем.

Оля, як завжди, виглядала бездоганно і насолоджувалася кожною миттю прогулянки, адже через насичений робочий графік їй рідко вдається вибратися кудись на відпочинок.