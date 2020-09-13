Спадкоємиця британського королівського престолу принцеса Беатріс потрапила в об'єктиви камер папараці. Днями її зазнімкували під час прогулянки вулицями Лондона з дорогою сумкою від всесвітньо відомого бренду.

Світлини принцеси Беатріс рідко з'являються в мережі. Проте кожен кадр створює неабиякий фурор та активні обговорення. Так, на сайті видання The Daily Mail опублікували декілька кадрів, де онука Єлизавети ІІ прямує лондонськими вулицями.

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Як зазначається у матеріалі видання, фотографії зробили після тренування принцеси. Вона з'явилася у громадському місці в спортивному костюмі, який підкреслив її фігуру.

Спортивний look принцеси Беатріс

32-річну принцесу помітили, коли вона прямувала до власного автомобіля, де на неї чекав водій. Королівська спадкоємиця була одягнена у спортивний костюм, що складався із легінсів, футболки і кофти. Вбрання було обтислим та закцентувало увагу на формах Беатріс. Вона поєднала look із кросівками. Волосся принцеса вклала рівно і зчепила назад. На обличчя вона не наносила косметику і вкотре показала натуральну вроду.

Проте головний акцент її образу був зроблений на дорогому аксесуарі. Спортивне вбрання Беатріс доповнила ефектною сумкою зі шкіри пітона від бренду Louis Vuitton. Вартість такого аксесуару становить п'ять тисяч доларів.

Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, то принцеса не забула і про захисну маску. Також вона несла в руках пакет із продуктами.

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