Епатажна американська співачка Леді Гага вчора, 18 вересня, представила новий захопливий кліп на пісню "911". Пісня є останнім синглом з її шостого альбому Chromatica. Режисером ролика став Тарсем Сінгх.

Успішна американська поп-співачка Леді Гага 29 травня цього року випустила альбом Chromatica. Останнім його синглом став трек під назвою "911". Зірка опублікувала кліп на пісню на своєму ютуб-каналі.

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Усі учасники кліпу виступають в ретельно продуманих костюмах. Сама співачка теж постала в різноманітних образах. Першою була сукня в пастельних тонах, але зірка акцентувала увагу на якравому блакитному макіяжі очей та довгому волоссі.

Наступний образ Леді Гага демонструвала в синій напівпрозорій сукні та з шипами на обличчі. Третім було ніжне зелене плаття та яскраве червоне, вироблене зі шкіри. Всі look співачка доповнює неймовірними та водночас дивними головними уборами.

На сторінці в інстаграмі співачка поділилась сенсом, який вона вклала в ролик. А також подякувала режисеру кліпу Тарсему за те, що він поділився своєю ідеєю та втілив її в життя.

Цей короткометражний фільм дуже особистий для мене, мій досвід з психічним здоров'ям і те, як реальність і мрії можуть бути взаємопов'язані, щоб сформувати героїв навколо і всередині нас,

– написала Леді Гага.

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