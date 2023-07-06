8 лайфхаків для літа, які знадобляться кожному

Літо – улюблена пора багатьох через теплу погоду, відпустки, канікули, розмаїття фруктів та проведення часу на природі. Є певні секрети, як зробити цей час ще приємнішим.

Літня спека впливає на всіх, хтось легше її переносить, хтось – важче. Варто дізнатись, як з нею впоратись так, щоб вона не приносила дискомфорт. Тому підготували 20 оригінальних порад для літа, які будуть вам корисні.

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Поради для літа

Лайфхак 1. Усі ми любимо їсти заморожений сік чи морозиво, але коли воно починає капати на пальці – далеко не найприємніший момент. Вам стане у пригоді підкладка для кексів. Розмістіть її на основі палички під морозивом чи соком. І тоді рідина буде капати туди.



Заморожений сік із підставкою / Фото Bob Vila

Лайфхак 2. Холодні напої – те, що рятує в літню пору. Навіть якщо ви у потрібний момент не маєте таких, це не проблема. Обгорніть пляшку вина, пива або води вологим паперовим рушником та поставте в морозилку на 10-15 хвилин. Готово!



Холодні напої / Фото "Конотоп.City"

Лайфхак 3. Якщо ви йдете на пляж чи в інше публічне місце і хочете сховати важливі речі, як-от, ключі, картку чи гроші, є один цікавий метод. Візьміть порожню пляшку з під геля для душу чи з інших засобів та виріжте отвір у верхній частині такої ширини, щоб там помістилися ваші речі. Закрийте кришкою. Навряд чи хтось здогадається, що там.



Баночка з-під гелю / Фото Bob Vila

Лайфхак 4. Влітку багато людей проводить час на вулиці. І дуже знайомо, коли кусають комарі. Нанесіть зубну пасту на укус, щоб зменшити свербіж та можете повертатися на вулицю.



Зубна паста на укус комара / Фото Bob Vila

Лайфхак 5. Свіжа цибула підійде не тільки для соковитого шашлику. Нею можна очистити сам гриль. Просто потріть частинки цибулі над гарячою решіткою. Вона допоможе легше відчистити залишки їжі.



Свіжа цибуля / Фото Deposit.photos

Лайфхак 6. Хочете побути наодинці? Зробіть саморобний гамак, щоб усамітнитись у своєму дворі. Просто прикріпіть мотузки до кінців простирадла та підв'яжіть їх до дерева. Релакс забезпечено.



Гамак / Фото Canva

Лайфхак 7. Пікнік – чудова ідея зібратися з рідними влітку. Але нерідко на нього прилітають небажані гості – мухи, інші комахи. Візьміть із собою та покладіть на стіл тарілочки з частинками лимона, посипаними гвоздикою. І шкідників не буде.



Пікнік / Фото Rest On

Лайфхак 8. У вашому авто дуже спекотно? Спробуйте відкрити та закрити двері 5-6 разів, щоб позбутися гарячого повітря. У салоні стане набагато прохолодніше після таких дій.