Latexfauna про концерт у Львові: Очікуємо хорошої погоди та танцюючих кралечок біля сцени
1 вересня у Львові відбудеться концерт інді-гурту Latexfauna. Учасники групи називають свій виступ невідкладною концертною допомогою для галичан, які через карантинні обмеження не мали можливості весело та яскраво відпочивати. У інтерв'ю артисти розповіли, чим займалися під час карантину, якими треками дивуватимуть львів'ян під час концерту та поділились планами на майбутнє.
В невеликому інтерв'ю музиканти Latexfauna розповіли про їхній настрій перед концертом у Львові на початку осені – 1 вересня, а також про "творчий карантин", в якому довелось бути майже пів року.
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Розкажіть, коли востаннє були у Львові?
Останнього разу у Львові ми були якраз незадовго до того, як оголосили карантин, встигли відіграти дуже крутий концерт 7 березня.
Львівська публіка завжди зустрічає нас надзвичайно тепло і відривається на наших концертах, як востаннє. А Львів взагалі дуже любимо, та, на жаль, не завжди у нас вистачає часу між концертами, щоб спокійно погуляти по місту і насолодитися вашими смачними наливками.
Чим тішитимете на концерті 1 вересня?
Звучатимуть всі ваші улюблені пісні і останні треки, які ми випускали перед і під час карантину, та не встигли зіграти на концерті. Але новий матеріал поки тримаємо на старті. Це не перший наш виступ на даху у Львові, адже декілька разів у Києві виступали, наче в Одесі також. Дуже подобається такий формат концертів. Очікуємо хорошої погоди та танцюючих кралечок біля сцени.
Гурт Latexfauna зіграє концерт у Львові / Пресслужба гурту
Яким був ваш карантин? Що вдалося зробити за цей час?
Ми самоізолювалися недалеко від Києва у невеликому домі. Щодня працювали на свіжому повітрі, готували собі їжу у казанках, на мангалі, продовжували писати нові пісні. Якраз під час карантину випустили наш "грусний" трек Kosatka, провели конкурс на пісню Arktika – вона в нас звучала виключно в акустиці, тож було цікаво, як люди "заморочуватимуться" з аранжуванням. Вийшло дуже круто, бо нам писали багато справді крутих і талановитих музикантів, хтось навіть і знімав кліпи. Дуже круто! А переможець, гурт Sahara, гратиме з нами на одній сцені під час нашого сольного концерту у Києві 4 вересня.
Наостанок, скажіть кілька слів про свої плани.
Після Львова ми будемо грати наш великий сольний концерт у Києві, а потім, якщо більше ніяких "запрєтів" не буде, поїдемо до Харкова, Дніпра, Полтави.
І не переймайтеся! Карантинні норми будуть дотримані!