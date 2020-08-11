1 вересня у Львові відбудеться концерт інді-гурту Latexfauna. Учасники групи називають свій виступ невідкладною концертною допомогою для галичан, які через карантинні обмеження не мали можливості весело та яскраво відпочивати. У інтерв'ю артисти розповіли, чим займалися під час карантину, якими треками дивуватимуть львів'ян під час концерту та поділились планами на майбутнє.

В невеликому інтерв'ю музиканти Latexfauna розповіли про їхній настрій перед концертом у Львові на початку осені – 1 вересня, а також про "творчий карантин", в якому довелось бути майже пів року.

До слова Люди скучили за живим спілкуванням: що думає про творчість в час карантину лідер гурту МЕРІ

Розкажіть, коли востаннє були у Львові?

Останнього разу у Львові ми були якраз незадовго до того, як оголосили карантин, встигли відіграти дуже крутий концерт 7 березня.

Львівська публіка завжди зустрічає нас надзвичайно тепло і відривається на наших концертах, як востаннє. А Львів взагалі дуже любимо, та, на жаль, не завжди у нас вистачає часу між концертами, щоб спокійно погуляти по місту і насолодитися вашими смачними наливками.

Чим тішитимете на концерті 1 вересня?

Звучатимуть всі ваші улюблені пісні і останні треки, які ми випускали перед і під час карантину, та не встигли зіграти на концерті. Але новий матеріал поки тримаємо на старті. Це не перший наш виступ на даху у Львові, адже декілька разів у Києві виступали, наче в Одесі також. Дуже подобається такий формат концертів. Очікуємо хорошої погоди та танцюючих кралечок біля сцени.



Гурт Latexfauna зіграє концерт у Львові / Пресслужба гурту

Яким був ваш карантин? Що вдалося зробити за цей час?

Ми самоізолювалися недалеко від Києва у невеликому домі. Щодня працювали на свіжому повітрі, готували собі їжу у казанках, на мангалі, продовжували писати нові пісні. Якраз під час карантину випустили наш "грусний" трек Kosatka, провели конкурс на пісню Arktika – вона в нас звучала виключно в акустиці, тож було цікаво, як люди "заморочуватимуться" з аранжуванням. Вийшло дуже круто, бо нам писали багато справді крутих і талановитих музикантів, хтось навіть і знімав кліпи. Дуже круто! А переможець, гурт Sahara, гратиме з нами на одній сцені під час нашого сольного концерту у Києві 4 вересня.

Наостанок, скажіть кілька слів про свої плани.

Після Львова ми будемо грати наш великий сольний концерт у Києві, а потім, якщо більше ніяких "запрєтів" не буде, поїдемо до Харкова, Дніпра, Полтави.

Поспішайте придбати квитки вже сьогодні, бо завтра може бути пізно. Позаяк кількість місць обмежена!



Пісні та відео групи дивіться тут.

І не переймайтеся! Карантинні норми будуть дотримані!

Автор: Ольга Максим'як