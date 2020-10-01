Другий місяць осені у Львові потішить прихильників музики та мистецтва яскравими подіями! Тому сміливо налаштовуйте себе на чудовий відпочинок разом з друзями і рідними перед затяжною зимою.

Чим дивуватиме Львів у найромантичнішу пору року – читайте у добірці подій LifeStyle 24.

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"Колискові для Олекси" Cоломії Чубай

Де: трансляцію можна буде почути тут

Коли: 2 жовтня о 19:00

Неповторний on-line концерт та презентація унікального альбому "Колискові для Олекси" Cоломії Чубай відбудеться за підтримки Українського Культурного Фонду та "Фокусу на культуру". Альбом "Колискові для Олекси" – не просто історія про сина співачки – хлопчика з аутизмом та його Планету. Це – музика для заспокоєння, настрою, відчуття внутрішнього щастя та гармонії. Цей альбом можна вмикати вдома, в машині, на дитячих святах, засинати та танцювати під нього. У альбомі звучать найкращі тексти – від Лесі Українки до Івана Малковича та найсолодша музика. Психологи та батьки можуть використовувати альбом "Колискові для Олекси" у арттерапії та танцетерапії і таким чином соціалізовувати дітей. Також дітей можна залучати на презентаціях альбому та концертах. Не пропустіть унікальну подію осені!



"Колискові для Олекси" Cоломії Чубай / Пресслужба заходу

"Осінній джаз просто неба"

Де: !FESTrepublic

Коли: 4 жовтня о 19:30

Кращі джазмени України представлять унікальну програму просто неба! Програму підготували учасники проекту ShockolaD (Ігор Гнидин, Анастасія Литвинюк, Андрій Кохан) разом з неймовірним співаком Paul Komolafe з Нігерії. Разом музиканти створили дуже оригінальну джаз-, фанк-, фюжн-, соул-програму з відомих світових хітів легендарних музикантів – Майкла Джексона, Біла Візерса та багатьох інших. Спочатку концерт було заплановано у Львові на 30 вересня, але через несприятливі погодні умови організаторам довелось його перенести на 4 жовтня. Всі квитки залишаються дійсними. Варто почути!



Концерт "Осінній джаз просто неба" / Пресслужба заходу

Програма "Бродвей" від INSO-Lviv

Де: Ennio Event Squareна вул. Джерельній, 22

Коли: 3 жовтня о 19:00

У першу суботу жовтня симфонічний оркекстр INSO Lviv на чолі з деригентом Юрієм Бервецьким запрошує на розкішний вечір з естетикою симфонічного звучання оркестру. Саме там ви почуєте оновлену програму бродвейських мюзиклів, які закохують з перших тактів. Серед них звучатимуть найвідоміші шлягери з бродвейських мюзиклів, які не втрачають своєї популярності і вже давно стали класикою. Концерт відбуватиметься із дотриманням всіх карантинних вимог і на відкритому просторі, що дасть змогу убезпечити усіх гостей. Приходьте!



Програма "Бродвей" від INSO-Lviv / Пресслужба заходу

"Осінній концерт" гурту "Рокаш"

Де: клуб "Малевич"

Коли: 30 жовтня о 19:00

Цей концерт є першим сольним виступом в місті після тривалої перерви, адже востаннє гурт виступав у Львові ще в лютому, перед запровадженням карантину. Лідер "Рокашу" Віктор Янцо розповів, що Львів та місцева публіка допомогли артистам вийти на велику сцену. Тому "Рокаш" чекає від тих, хто прийде у Малевич, не меншої підтримки, ніж на попередніх концертах. Також Віктор Янцо пообіцяв, що 30 жовтня на шанувальників гурту чекають сюрпризи, зокрема знайомство із новим учасником "Рокашу".



"Осінній концерт" гурту "Рокаш" / Пресслужба заходу

Бродвейська вистава "Про що мовчать чоловіки"

Де: 24 жовтня о 19:30

Коли: Палац культури залізничників

Найпопулярніша моновистава Бродвею вже у Львові! Вона проходитиме з дотриманням всіх санітарно-епідеміологічних норм, тому 18 вересня готуйтесь до двох годин захвату і поринання у чоловічу реальність. Виставу вперше показали на Бродвеї у 1995 році, і відтоді вона залишається рекордсменом серед one man show, а також має на рахунку авторитетну світову театральну премію Лоуренса Олів'є – Olivier Awards, яка є театральним аналогом Оскара. У головній ролі – заслужений артист України, неперевершений і харизматичний Олексій Гнатковський, який розкриє всі таємниці буття чоловіка, секрети стосунків чоловіків і жінок і…кожного з нас. Чимало чоловіків впізнають себе, а жінки – своїх суджених. Буде весело і водночас правдиво!



Бродвейська вистава "Про що мовчать чоловіки" / Пресслужба заходу

Концерт "Ковчег"

Де: трансляцію можна буде почути тут

Коли: 24 жовтня о 19:00

Запрошуємо відвідати онлайн головну музичну подію року – концерт-візитівку України, що вмістить десять століть української музики: архаїчні колядки, давні духовні напіви, перлини українського бароко, академічну музику Лисенка, Лятошинського, Барвінського, музику сучасних класиків – Скорика, Сильвестрова та Станковича. Також ви почуєте композиції таких гуртів, як "Даха Браха", "Хорея Козацька", "Курбаси", Уляну Горбачевську разом із Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом Оксани Линів, чоловічий хор "Дударик" та Київський дівочий хор імені Миколи Лисенка. Особливий гість – автентична співачка з Полісся 84-річна Домініка Чекун.



Концерт "Ковчег" / Пресслужба заходу