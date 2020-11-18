Від прем'єри серіалу "Корона" минуло всього 3 дні, а у пресі не припиняють обговорювати драматичний сюжет новинки Netflix. Та поки весь світ із захватом переглядає нові епізоди, королівська родина обурена від того, як автори проєкту змалювали їхнє життя.

Неофіційна реакція королівської родини на серіал "Корона"

Про це журналу The Times розповіли інсайдери з близького оточення представників монархії. За їхніми словами, стосунки принца Чарльза та Камілли Паркер показали у серіалі "Корона 4" неправильно. Чимало фактів зі стрічки є викривленими або ж взагалі неправдивими.

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Це неправильно і несправедливо, особливо, коли так багато фактів у серіалі не відповідають дійсності. Чарльза і Каміллу показують у дуже невтішному світлі. Це просто тролінг із бюджетом Голлівуду, – заявив інсайдер.

У серіалі "Корона" також показали, як принц Чарльз ображав принцесу Діану. Деякі сцени, за словами інсайдерів, нагадували емоційне насилля. Після перегляду стрічки принц Вільям був шокований від того, якими його рідні змальовані у проєкті Netflix. Джерела додають, що первісток принцеси Діани переконаний: "його батьків експлуатують і перетворюють все на простий спосіб заробляння грошей".

За неофіційними даними, більше занепокоєння у королеви виникає через те, що принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт з Netflix. Герцоги Сассекські не мають наміру розкривати якісь деталі життя у палаці, з кіновиробниками вони будуть створювати документальні проєкти і озвучуватимуть фільми. І хоч така робота не мала б нашкодити Букінгемському палацу, співпрацю Гаррі і Меган з Netflix на фоні виходу "Корони" можуть розцінювати неправильно.

Офіційно королівська родина не коментує ані серіалу "Корона", ані будь-яких бесід, що виникають на цьому фоні.

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Що відомо про серіал "Корона 4"

4 сезон "Корони" вийшов на стрімінговій платформі 15 листопада 2020 року. За сюжетом, принцеса Діана знайомиться з принцом Чарльзом у віці 16 років. Вже за кілька років вона стає його дружиною та із захватом переїжджає до палацу. Однак ейфорія швидко змінюється на розпач, адже насправді за закритими дверима її шлюб з принцом Чарльзом тріщить по швах. На фоні стресів у Леді Ді розвивається булімія.

Та принцеса Діана – не єдина представниця монархії, яка переживає непростий етап. Єлизавета ІІ має непорозуміння з Маргарет Тетчер, що також створює свою драматичну атмосферу в серіалі "Корона".

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