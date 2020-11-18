З 15 листопада кіномани змогли переглянути 4 сезон "Корони". Стрічка викликала хвилю емоцій, адже розповіла про нещасливий шлюб принца Чарльза і принцеси Діани. Які факти були правдивими у серіалі, а які вигаданими – дізнавайтесь у матеріалі.

Власне дослідження провело видання People. Журналісти знайшли у західних ЗМІ коментарі представників палацу та історичні факти, які автори "Корони" помістили у стрічку. Та були й такі фрагменти у серіалі, які не відповідали дійсності.

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Увага! Матеріал містить спойлери до 4 сезону "Корони".

Фейки у серіалі "Корона 4"

Лист від лорда Маунтбеттена

У серіалі показали, що перед рішенням про весілля принц Чарльз отримав від лорда Маунтбеттена листа, в якому той радив своєму родичу, яка дівчина найкраще підійде йому в дружини. Однак жодних підтверджень цьому факту журналісти не знайшли.

Водночас у виданні наголосили, що насправді лорд мав великий вплив на принца Чарльза. Чоловік часто давав поради спадкоємцю престолу, а їхнє спілкування нагадувало дідуся та онука.



Весільна сукня принцеси Діани у серіалі "Корона 4" / Фото Netflix

Катання Діани на роликах по палацу

Немає жодного підтвердження, що принцеса Діана насправді гасала на роликах по палацу. Однак те, що Леді Ді вміла кататись – беззаперечний факт. Часто принцеса обирала Кенсінгтонські сади для цього.

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Маргарет перешкоджала весіллю Чарльза

Принцеса Маргарет не перешкоджала весіллю принца Чарльза і принцеси Діани, як це було показано в "Короні 4". Принаймні, жодних біографічних підтверджень цьому не знайшли.

Про фейк свідчив і коментар актриси Гелени Бонем Картер, яка зіграла принцесу Маргарет у серіалі Netflix. За її словами, вона наштовхнула авторів "Корони" на цю думку.

Я люблю приписувати собі ідеї. Я сказала: "Стоп, я не хочу бути частиною цього". Всі подивилися на мене. А я продовжила: "Можливо, я собі це уявляю, але я не збираюся заохочувати втручання в шлюб. Пам'ятайте, коли мою роль грала Ванесса Кірбі, все моє життя було зруйновано втручанням в мій шлюб моєю сестрою", – наголосила актриса.

Принцеса Діана не була у Швейцарії

Насправді це фейк. У 1988 році, коли принц Чарльз ледь не загинув через лавину у Швейцарії, Діана перебувала на курорті. В день трагедії з майором Г'ю Ліндсі вона залишилась у номері.

Розмова принца Філіпа і Діани на Різдво

У серіалі показано, як принцеса Діана має приватну бесіду з принцом Філіпом на Різдво. Однак це всього лише художній вимисел. Водночас відомо, що Діана насправді називала родича Па, а Філіп був одним з небагатьох людей, які підтримували Леді Ді.

Правдиві факти з життя королівської родини

Принц Чарльз зустрічався з сестрою Діани

Прихильники британської королівської родини були вражені від перегляду серіалу "Корона", адже там відкрили чимало правдивих фактів, про які люди вже давно забули. Так, принц Чарльз насправді мав стосунки з сестрою принцеси Діаною – Сарою Спенсер. Однак вона, як і багато інший красунь, не підкорили серце чоловіка. А от юна Діана, з якою Чарльз познайомився завдяки Сарі, сподобалась принцу.

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Принцеса Діана обирала свою обручку

У книзі Ендрю Мортона вказано, що принцеса Діана і справді сама обрала обручку на заручини. Вона розповідала, що до палацу тоді привезли чимало коштовностей, щоб принц Ендрю обрав на своє 21-річчя подарунок. Серед виробів був синій сапфір, який сподобався Діані. Саме він і прикрасив легендарний перстень, який зараз носить Кейт Міддлтон.

Через цю деталь про подарунок Ендрю історія обручки не набула шаленого розголосу.



Принцеса Діана сама обрала свою обручку / Фото Netflix

Камілла намагалась подружитись з Діаною

Насправді було чимало фактів у пресі, які свідчили, що принцеса Діана була особисто знайома з Каміллою Паркер. Так, заміжня жінка зі своїм обранцем Ендрю Паркером Боулзом проводили вихідні з принцом Чарльзом і Діаною, а також були гостями на вечерях в Букінгемському палаці.

Перед заручинами Леді Ді отримала від Камілли лист із запрошенням пообідати разом. Жінка безрезультатно намагалась подружитись зі своєю суперницею. Перед королівським весіллям у липні 1981 року Діана дізналась про залицяння Чарльза до Камілли: чоловік замовив браслет із гравіюванням G і F, що означали імена Гледіс і Фред, які дали один одному коханці.

Діана мала булімію

На фоні стресів у принцеси Діани справді була діагностована булімія. Представниця монархії не могла нормально харчуватись, а їжа часто викликала в неї рвоту. Про це принцеса відверто розповіла в інтерв'ю BBC.

"Це був симптом того, що відбувалося в моєму шлюбі. Я волала про допомогу, але подавала неправильні сигнали... Причиною булімії була ситуація, яку ми з чоловіком мали тримати в собі, тому що ми не хотіли розчаровувати суспільство, і все ж, очевидно, в наших чотирьох стінах не було спокою", – розповідала принцеса Діана.



Принцеса Діана справді мала булімію / Фото Netflix

Чоловік проникнув у спальню королеви Єлизавети ІІ

У 1982 році охорона палацу і справді допустила серйозні помилки. Через це британець Майкл Феган зумів пробратись до Букінгемського палацу і пройти у спальню Її Величності. Сам чоловік згодом розповідав, що був наляканий не менше за королеву, адже не міг повірити, що повз нього пройшла Єлизавета ІІ, яка спершу не помітила незнайомця. А коли ж вона все ж побачила Фегана, вибігла з криками з кімнати.

Кузини Єлизавети ІІ жили у психіатричній лікарні

Це правда, яка шокувала всіх глядачів. Історію сестер Єлизавети ІІ тримали в таємниці, адже Нерісса і Кетрін жили у Королівському Ерлсвудському притулку для психічно хворих. Дівчата народились в час, коли діти з інвалідністю в королівській родині вважались ганьбою. Відтак з 1963 року у довіднику записали, що кузини Її Величності мертві, а жоден з представників палацу не розголошував правди. Але насправді Нерісса Боуз-Лайон померла в 1986 році у віці 66 років, а Кетрін – у 2014 році у віці 87 років.

Королева ніколи не коментувала цього ганебного факту з історії монархії. Водночас представники палацу на всі питання журналістів відповідали, що це особиста справа сім'ї Боуз-Лайон.

Конфлікт Маргарет Тетчер і Єлизавети ІІ

Яскраво у серіалі "Корона 4" змалювали і напружені стосунки Єлизавети ІІ і Маргарет Тетчер. І насправді їхнє спілкування було на межі гучного конфлікту, адже Її Величність не поділяла поглядів політика на багато питань. Зокрема, королеву турбував розкол суспільства після призначення Маргарет Тетчер прем'єр-міністром Великої Британії. Викликали обурення в Єлизавети ІІ заворушення на вулицях та проблеми з безхатьками.

Однак з роками дві впливові жінки зуміли налагодити спілкування. У 2013 році Єлизавета ІІ прийшла на похорон Маргарет Тетчер.



Маргарет Тетчер у серіалі "Корона 4" / Фото Netflix

Принц Чарльз ледь не загинув у Швейцарії

У 1988 році королівська родина відпочивала у Швейцарії, де під час спуску з гори принц Чарльз ледь не потрапив під лавину. Тоді загинув його близький друг – Г'ю Ліндс. Очевидці розповідали, що Чарльз хотів витягнути чоловіка зі снігу, однак було вже пізно.