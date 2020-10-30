Вже 15 листопада на екрани вийдуть нові серії "Корони". 4 сезон проєкту вже прикував увагу всіх кіноманів, адже автори розкриють деталі шлюбу принца Чарльза та принцеси Діани. У мережі презентували новий трейлер, який приголомшив драматичним сюжетом.

"Корона" 4 сезон: сюжет і новий трейлер

На кадрах, які Netflix презентував у ютубі, можна побачити запекле протистояння Маргарет Тетчер і Єлизавети ІІ. Прем'єр-міністерка пропонує королеві у трейлері наголошує: її мета – змінити Великобританію із залежної на самостійну країну. І це, переконана Маргарет Тетчер, їй вдасться зробити, навіть якщо політичні рішення не буде схвалювати Її Величність.

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І королева Єлизавета ІІ таки буде не на жарт стурбована рішучістю очільниці уряду. Маргарет Тетчер аж ніяк не хотіла прислухатись до порад палацу та впевнено йшла до мети, наживаючи ворогів.

Безробіття, спад, кризи. Це небезпечна гра – здобувати собі ворогів ліворуч, праворуч і по центру, – наголошує королева у розмові з Тетчер.

Однак, згідно з трейлером, поступатись прем'єр-міністерка не буде, а тому між двома впливовими жінками назріває запеклий конфлікт.

"Можна сказати, що це дві дуже схожі жінки, які народилися з різницею у кілька місяців. Їх у певному сенсі визначає Друга світова війна, почуття ощадливості, наполегливої ​​праці, відданості, християнства та значно більше. Це була загальноприйнята мудрість, з якою королева і Тетчер не зійшлись. Мабуть, вони поважали одна одну, але мали стільки відмінностей, що було справді цікаво досліджувати їхні стосунки", – розповів сценарист серіалу Пітер Морган.

Автори 4 сезону "Корони" змінили щасливу картинку і в стосунках принца Чарльза та принцеси Діани. Ейфорія Леді Ді від переїзду до палацу стрімко змінюється на тривогу. Суперечки з принцом Чарльзом стануть все гострішими, а тому драматичні кадри глядачам забезпечені.

Новий трейлер серіалу "Корона 4": дивіться відео

Актори 4 сезону "Корони"

У новому сезоні "Корони" змалювали життя королівської родини наприкінці 1970-их – на початку 1980-их років. Тому головними героями стали принцеса Діана, принц Чарльз, королева Єлизавета ІІ, принц Філіп, а також Маргарет Тетчер. Автори стрічки зробили все для того, щоб ці персонажі були мов двійники реальних постатей в історії. І їм це справді вдалось: акторський склад "Корони" викликав захват навіть у хейтерів.

Головні ролі в серіалі "Корона 4" отримали: