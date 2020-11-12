Стрімінгова платформа Netflix все більше підігріває цікавість глядачів до прем'єри 4 сезону "Корони". Днями у мережі автори проєкту поширили фото зі зйомок стрічки. На кадрах показали один з кульмінаційних моментів – заручини принца Чарльза і принцеси Діани.

Нові кадри з 4 сезону "Корони"

Світлини поширили на офіційній інстаграм-сторінці серіалу та одразу ж викликали захват у прихильників британської монархії. А все тому, що персонажі "Корони" були точною копією принца Чарльза та принцеси Діани.

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Перед камерою актори Емма Коррін та Джош О'Коннор позували у приміщенні, що нагадувало Букінгемський палац, де відбулись заручини. Сама Діана неодноразово згадувала цей момент.

"Він сказав: "Ти вийдеш за мене заміж?" І я засміялася. Пам'ятаю, я подумала: "Це жарт", але відповіла: "Так, добре". Він був смертельно серйозний. І сказав: "Ти усвідомлюєш, що одного дня ти станеш королевою?" І голос сказав мені всередині: "Ти не будеш королевою, але будеш мати важку роль", – згадувала принцеса ДІана у розмові з журналістами в 1991 році, повідомляє Today.



Кадр з серіалу "Корона" відтворив заручини Чарльза і Діани / Фото Today

Після заручин пара вийшла до преси та зробила перше офіційне фото. Ця подія увійде до серіалу "Корона 4", а автори стрічки вже назвали її "Моментом, який змінить усе".

"Корона" 4 сезон / Фото Netflix



Емма Коррін є копією принцеси Діани / Фото Netflix

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Що відомо про серіал "Корона" 4 сезон

Серіал вийде на стрімінговій платформі Netflix 15 листопада 2020 року. За сюжетом, всього після 3 років після знайомства принц Чарльз освідчиться принцесі Діані. На це рішення повпливає королева Єлизавета ІІ, яка прагнула покращити імідж родини в очах суспільства та припинити залицяння сина до Камілли Паркер.

Розкішне весілля швидко змінить всі події, а Леді Ді після ейфорії повернеться до реалій. Шлюб з Чарльзом буде тріщати по швах, відтак принцеса, яку обожнював весь світ, відчуватиме все більше, що вона не щаслива.

Водночас і в житті королеви Єлизавети ІІ все буде не гладко. Її Величність матиме напружений конфлікт з Маргарет Тетчер, який щоразу загострюватиметься.

"Корона" 4 сезон: дивіться трейлер до серіалу