Британське королівське подружжя Кейт Міддлтон і принца Вільяма разом з трьома дітьми побувало на островах Сіллі в Англії. Невеликий архіпелаг розташований неподалік Великої Британії, тому в умовах пандемії – це ідеальний відпочинок для всієї сім'ї.

Після кількох місяців жорсткого карантину у світі та Великій Британії зокрема, Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішили "відвести душу" на миловидних та затишних островах неподалік. Разом з маленькими принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї вони полетіли на острови Сіллі, повідомляє видання Hello Magazine.

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Ці острови є особливими для принца Вільяма, адже саме тут він разом з братом принцом Гаррі та батьками – принцом Чарльзом і принцесою Діаною – відпочивали у 1989 році. Тепер королівський спадкоємець вирішив привезти на англійські острови і своїх дітей.



Принцеса Діана і принц Вільям на островах Сіллі у 1989 році / Pinterest



Принц Гаррі та принц Вільям на островах Сіллі у 1989 році / Pinterest

Згідно з інформацією видання, Кейт і Вільям декілька днів насолоджувались спільно проведеним часом на островах та навіть займались спортом. Репортери днями побачили сім'ю у повному складі на велосипедній прогуляці на острові Треско. Окрім цього, на цій території є особливо популярними такі види активностей, як дайвінг, катання на човнах і садівництво. Тому, не виключено, що королівські нащадки займались і цим на дозвіллі.

Наразі вся сім'я вже повернулась у свою заміську резиденцію Анмер-Холл в Норфолку, де відбула весь карантин, і вже готова до виконання своїх королівських обов'язків.

Що відомо про острови Сіллі?

Невеликий архіпелаг має площу всього 16 кілометрів квадратних. До нього входить 55 островів, з яких лише 5 заселені людьми. Населення островів Сіллі складає всього понад 2 тисяч осіб, з яких близько 1 тисячі проживає в Хьютауні на найбільшому острові Сент-Меріс. Архіпелаг є найзахіднішою та найпівденнішою точкою Англії, а також найпівденнішою точкою Великої Британії. Найприбутковішою галуззю економіки на островах є туризм, оскільки промисловість тут не розвинена. Як вже згадувалось раніше, тут популярні дайвінг, садівництво і катання на човнах. За час пандемії коронавірусу, на островах не було зафіксовано жодного випадку захворювання.

Де розміщені острови Сіллі: