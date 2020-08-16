Вчора, 15 серпня, донька британської королеви Єлизавети ІІ принцеса Анна відсвяткувала 70-річчя. З цієї нагоди королівський палац поділився ексклюзивними фото королівської спадкоємиці, що вже встигли розлетітися мережею.

На офіційній сторінці монаршої сім'ї в інстаграмі з'явилося декілька унікальних кадрів принцеси. Оскільки через пандемію коронрвірусу довелося скасувати світський прийом з нагоди дня народження Анни, то усі бажаючі змогли приєднатися до побажань в онлайн-форматі. Прихильники королівської родини також не залишилися осторонь свята і активно залишали привітання у коментарях публікацій.

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Нові фото принцеси Анни

Світлини, які поширили представники монархів, зробив фотограф Джон Свеннелл у лютому цього року. Донька Її Величності позувала у власному будинку в розкішному вбранні. Також спадкоємиця престолу позувала перед камерою у парку Геткомба.

Оскільки у мережі досить рідко з'являються подібні знімки, то вони викликали неабиякий ажіотаж серед шанувальників британської родини. Принцеса Анна вкотре показала вишуканий смак в одязі, коли постала на фото в елегантному вбранні.



Принцеса Анна відсвяткувала 70-річчя / Instagram / @theroyalfamily



Принцеса Анна відсвяткувала 70-річчя / Instagram / @theroyalfamily



Принцеса Анна відсвяткувала 70-річчя / Instagram / @theroyalfamily

Що відомо про святкування 70-річчя принцеси Анни

Оскільки гучну вечірку довелося скасувати через поширення коронавірусної хвороби, то Анна вирішила придумати оригінальний сценарій святкування. Перед тим, як королева Єлизавета ІІ разом із чоловіком, принцом Філіпом відправилася у Балморал, принцеса оранізувала святковий ланч для батьків у Віндзорі. А тепер вона разом із чоловіком вирушить у морську подорож уздовж західного узбережжя Шотландії. Відомо, що це улюблене заняття подружжя на літніх канікулах.