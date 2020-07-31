Весілля монархів незабутні: шокуючі, традиційні, романтичні й екстравагантні. Мільярди глядачів спостерігають за казкою, яка є реальною для наречених в цей особливий день.

17 липня, на таємній церемонії, остання неодружена онука королеви Єлизавети ІІ принцеса Беатріс вийшла заміж за нареченого Едоардо Мапеллі Моцці. З цієї нагоди LifeStyle 24 згадує найбільш знакові королівські одруження членів британської родини.

До теми Королівські весілля: розкішні церемонії, що увійшли в історію

Принцеса Єлизавета і Філіп Маунтбаттен

Якщо ви дивилися серіал "Корона", то знаєте, що Єлизавета II вийшла заміж за коханого. Вона зустріла принца Філіпа ще дитиною. Багато років знайомі обмінювалися листами, згодом закохалися один в одного, будучи підлітками, а в липні 1947 року 21-річна принцеса і 26-річний принц заручилися. Розкішне весілля відбувалося 20 листопада у Вестмінстерському Аббатстві. Оскільки у країні не було ні грошей, ні предметів розкоші, з тканинами була велика проблема – їх видавали за картками.



Королівське весілля Єлизавети II та Філіпа у 1947 році / Фото: royal.uk

Тисячі жінок Британії стали масово надсилати принцесі свої "купони" на тканину, щоб вона могла зшити весільне вбрання, але Єлизавета II не мала права користуватися чужими, тому використала свої власні картки і модельєр Норман Хартнелл створив для неї вишукану сукню кольору слонової кістки, яку вона доповнила квітами та тіарою-франж Марії Текської. До слова, перед виходом нареченої з дому, прикраса зламалася, тому церемонію довелося відкласти до приходу ювеліра. Наразі Єлизавета II і Філіп одружені вже більше 70 років.

Як виглядало королівське подружжя 70 років назад і зараз – гортайте праворуч:

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс

Весілля принцеси Маргарет, молодшої сестри королеви, і Ентоні Армстронга-Джонса стало першим королівським одруженням, яке транслювалося по телебаченню. 300 мільйонів глядачів у всьому світі дивилися трансляцію події 6 травня 1960 року. Принцеса обрала пишну сукню з довгою фатою, а голову Маргарет прикрашала Полтіморська тіара, яку їй подарувала бабуся, королева Марія. Унікальність діадеми в тому, що легким рухом руки вона перетворювалася в намисто і 11 брошок.

На відміну від захвату публіки, королівські сім'ї інших країн не одобряли цей шлюб, бо до одруження Ентоні не був аристократом, а лише фотографом. Він отримав титул графа Сноудона і віконта Лінлі. 1978 року подружжя розлучилося через роман принцеси з баронетом Родді Ллевелліном. Починаючи з вісімдесятих, у неї з'явилися серйозні проблеми зі здоров'ям через те, що вона стала завсідницею лондонських клубів. Померла принцеса 2002 року від інсульту, їй був 71 рік.



Королівське весілля принцеси Маргарет і Ентоні Армстронга-Джонса у 1960 році / Фото: Getty Images

Принцеса Анна і Марк Філліпс

Принцеса Анна, єдина донька Єлизавети II, зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком – капітаном Королівського драгунського гвардійського полку Марком Філліпсом, на Олімпійських іграх у Мюнхені 1972 року. Після чуток про роман, спортсмен зробив пропозицію одруження своїй коханій на турнірі з бадмінтону. Через шість тижнів Букінгемський палац оголосив про заручини і розпочав підготовку до весілля, другого за століття, коли принцеса виходила заміж за простолюдина.

Одружилися вони у листопаді 1973 року. Для церемонії принцеса Анна обрала розшиту сукню в стилі Тюдорів з високим комірцем і "середньовічними" рукавами, а голову принцеси прикрашала знаменита тіара-франж Марії Текської, яку замовила ще бабуся Єлизавети II. Через 18 років подружжя розлучилося, а Анна ще раз вийшла заміж за командира Тімоті Лоренса, який сьогодні вже віце-адмірал.



Королівське весілля принцеси Анни і Марка Філліпса у 1972 році / Фото: Getty Images

Принц Ендрю і Сара Фергюсон

Принц Ендрю, третя дитина і другий син королеви Єлизавети II і герцога Единбургзького, і Сара Фергюсон стали герцогом і герцогинею Йоркськими після весілля у 1986 році. Принц Ендрю був знайомий з Сарою з дитинства, іноді вони зустрічалися на матчах з поло. Королева Єлизавета II не схвалювала вибір сина, але він поставив умову, що якщо йому заборонять одружитися з коханою, то він візьме в дружину першу-ліпшу повію.

Церемонія їхнього весілля відбулася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Для вінчання наречена обрала шовкову сукню кольору слонової кістки, яку створила Лінда Сірак. Зараз Ендрю і Сара розлучені, але підтримують дружні стосунки.

Принц Чарльз і леді Діана Спенсер

Весілля принца Чарльза і леді Діани у 1981 році називали "весіллям століття". Через велику кількість гостей, церемонія відбувалася не у Вестмінстерському Аббатстві, а в Соборі Святого Павла, який міг вмістити 3500 запрошених. Леді Діана, яка стала принцесою Уельською, прибула у Glass Coach – найвідомішій королівській кареті. Вона була одягнена у знамениту сукню з шовку і тафти кольору слонової кістки з 8-ми метровим шлейфом, яку створили дизайнери Єлизавета і Девід Емануелі. Сукня, і досі, залишається легендарним весільним вбранням в історії. Її образ доповнювала фамільна тіара.

Також Діана – перша королівська наречена у Великій Британії, яка відмовилася від слів покори своєму чоловіку у тексті клятви. Оскільки принц Чарльз, за чутками, не кохав дружину, його часто бачили в компанії з іншими жінками. Принцеса Діана у відповідь на зради теж не страждала від уваги чоловіків і теж, за чутками ЗМІ, мала чимала романі "на стороні". В 1994 році він публічно заявив про стосунки з колишньою коханою Каміллою Паркер-Боулз, а 1996 року офіційно розлучився з принцесою Діаною. До слова, принцеса Діана загинула в автокатастрофі наприкінці серпня 1997 року.



Королівське весілля принцеси Діани і принца Чарльза у 1981 році / Фото: Getty Images

Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз

Вони зустрічалися ще задовго до леді Діани. Проте, Єлизавета II була не в захваті від обраниці сина, і одружила його з іншою жінкою. У 1994 році, будучи у шлюбі з принцесою Діаною, принц Чарльз заявив про свої стосунки з Каміллою, яка була його коханкою. Після розлучення з дружиною, він залишався з коханою Камілою, але королева прийняла їхні взаємини лише у 2000 році, а в 2005, через 35 років з дня знайомства, пара все-таки одружилася.

На церемонії оформлення шлюбу Єлизавета II і Філіп не були присутні, але відвідали традиційну молитву в Соборі Святого Георга, а потім влаштували святкування у Віндзорському замку. Для благословення наречена обрала шифонове плаття, а поверх блідо-голубе із золотим пальто і "бризки" золотого пір'я у волоссі. Над образом працювали Антонія Робінсон і Анна Валентайн. Після весілля Каміла отримала всі титули свого чоловіка, і титул принцеси Уельської, але його вона не використовує, вшановуючи пам'ять про покійну принцесу Діану. Подружжя вже 15 років живе у щасливому шлюбі.



Королівське весілля Камілли Паркер-Боулз і принца Чарльза у 2005 році / Фото: Getty Images

Принц Вільям і Кетрін Мідлтон

В 2011 році відбулося весілля принца Вільяма, первістка принца Чарльза і принцеса Діани, і Кейт Мідлтон. 26 мільйонів жителів Великобританії стежили за подією на екранах телевізорів. До одруження Кейт не мала жодних титулів, а ось вже майже 10 років вона герцогиня Кембриджська. Вони познайомилися під час навчання в Сент-Ендрюському університеті. Їхню історію кохання називають новою "Попелюшкою". Для однієї з найважливіших подій у житті наречена обрала білу сукню класичного силуету від британської дизайнерки Сари Бертон.

Образ герцогині був створений у найкращих традиціях королівської сім'ї: рукави й ліф сукні були розшиті мереживними квітами-символами Великої Британії, а шлейф сягав трьох метрів. Голову Кейт прикрашала діамантова тіара Cartier Halo, яку подарувала їй королева Єлизавета II. Всупереч королівським традиціям, у Вільяма був шафер – його брат, принц Гаррі, а не "прибічник", а Кетрін обрала свою сестру Піппу подругою нареченої. До речі, під час проголошення клятв, Кейт вирішила пропустити обіцянку "підкорятися" чоловікові – так само, як і принцеса Діана під час одруження з батьком Вільяма – принцом Чарльзом. Цього року подружжя відсвяткувало 9 річницю весілля.

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Принц Гаррі і Меган Маркл

У 2018-му відбулося одне з найочікуваніших весіль останніх років, за яким стежив увесь світ, – принц Гаррі, внук британської королеви Єлизавети II і син принца Чарльза і принцеси Діани, одружився з американською акторкою Меган Маркл, що стала після одруження герцогинею Сассекською. Їхні стосунки розпочалися зі сліпого побачення, яке переросло у щось серйозне. 27 листопада 2017 року принц Гаррі і Меган Маркл офіційно оголосили про заручини. Того ж місяця їй довелося завершити акторську кар'єру. Церемонія пройшла у Віндзорському замку.

Сукня нареченої була кольору слонової кістки, з довгими рукавами і шлейфом, від дизайнера Givenchy – Клер Вайт Келер. Цікаво, що мереживо на вуалі сукні об'єднували флору 53-х країн Співдружності. З дозволу Єлизавети II, Меган вийшла заміж у тіарі королеви Марії Текської. 8 січня 2020 року Меган Маркл та принц Гаррі оголосили про те, що хочуть стати незалежними громадянинами Великої Британії. Після відречення від королівських обов'язків, в кінці березня подружжя переїхало жити до Лос-Анджелеса. Там вони планують відкрити свій благодійний фонд та стати запрошеними гостями на різних заходах. Меган Маркл також відновила співпрацю зі студією Disney.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк

Уся Велика Британія 12 жовтня 2018 року спостерігала за весіллям 28-річної принцеси Йоркської Євгенії, доньки принца Ендрю і герцогині Йорскської Сари, яка вийшла заміж за свого коханого, 31-річного підприємця Джека Бруксбенка. Пара познайомилася на лижному курорті у Швейцарії у 2010 році. Після декількох років стосунків, Джек зробив принцесі пропозицію, і вона сказала "так". Церемонія відбулася у каплиці Святого Георга у Віндзорі. Як і на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл, на торжество прибуло багато гостей, в тому числі і зіркових.

Особливу увагу привернула сукня принцеси. Вбрання кольору слонової кістки, від бренду Peter Pilotto, створеного австрійсько-італійським дизайнером, викликало справжній фурор. Плечі нареченої були злегка оголені, а ззаду красувався довгий шлейф, від фати наречена відмовилася. Голову принцеси Євгенії прикрашала тіара від ювелірного дому Boucheron, яка була ще її прабабусі. Не обійшлося й без незручних ситуацій. Під час обміну клятвами Джек одягав обручку принцесі на палець, однак відразу у нього це не вийшло. Користувачі мережі порахували це "поганим знаком", але незважаючи ні на що, щасливе подружжя цього року святкуватиме другу річницю весілля.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці

Весілля останньої незаміжньої принцеси було однією з найбільш очікуваних подій цього року. Мільярдер Едоардо зробив пропозицію принцесі Беатріс, доньці принца Ендрю і герцогині Йоркської Сари, у вересні 2019 року під час романтичної поїздки до Італії. Пара знайома ще з дитинства, але їхні стосунки зав'язалися після весілля принцеси Євгенії. Церемонію планували зіграти 29 травня у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Та тоді світ ще не знав, що наближається пандемія коронавірусу, яка кардинально змінила всі плани принцеси.

Всі думали, що Беатріс і Едоардо одружаться наступного року, але закохані несподівано обмінялися обітницями 17 липня 2020 року на таємній церемонії у Королівській каплиці Всіх Святих, що розташована у Віндзорському парку. 31-річна принцеса Беатріс була одягнена у вінтажну сукню своєї бабусі від Norman Hartnell і обрала тіару з діамантів королеви Марії Текської, яку позичила онучці королева Єлизавета II. Після весілля молодята відправилися в медовий місяць у Францію.

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Автор: Марта Касіянчук