Весілля членів королівських родин – це завжди вишукані та урочисті церемонії, які не залишаються поза увагою публіки та ЗМІ. За святами монархів слідкує чи не увесь світ, світлини ще довго обговорюють в мережі. Журналісти LifeStyle 24 пропонують згадати розкішні весільні церемонії, які назавжди увійшли в історію та запам'яталися своєю помпезністю.

Королівські весілля – це завжди масштабні події, свідками яких стають мільйони жителів у різних куточках планети. Добірку найкращих монарших свят – читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу.

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Весілля акторки Грейс Келлі та князя Монако Реньє

19 квітня 1956 року відбулася урочиста весільна церемонія князя Реньє III та американскої акторки, володарки премії Оскар Грейс Келлі. Число її шанувальників перевищувало кількість населення маленького Монако, де відбувалося знаменне свято. Закохані зробили все можливе для того, щоб їхнє весілля стало справжньою подією року. Після того, як пара одружилася, у Монако почали приїжджати тисячі туристів із різних куточків планети.

18 квітня відбулася громадянська церемонія, а 19 – релігійна. Проте наречена розпочала святкування ще за два тижні до самого весілля, з того дня, як лайнер Constitution відплив від берегів Нью-Йорка, щоб відвезти майбутню княгиню і її друзів у Монако. Відомо, що Грейс планувала провести невелику прес-конференцію, проте того вечора на пірс в Нью-Йорку приїхали майже 250 представників засобів масової інформації. Всього на судні, яке прямувало до Монако, були присутні 66 людей.



Грейс Келлі сходить на берег Монако / Фото: marieclaire.ru

Звісно, що в день весілля вся увага була прикута до образу нареченої. Грейс постала перед камерами у дивовижній сукні, що мала колір слонової кістки. Над вбранням працювали 30 швей протягом шести тижнів. Пізніше сукню Грейс оцінювали у 300 тисяч доларів.

Також не залишилося без уваги гучне святкування, яке було занадто гламурним для маленького Монако. За підрахунками різних ЗМІ, весілля Грейс і Реньє коштувало приблизно 45-55 мільйонів доларів. Оскільки значну частину коштів сплачувала кінокомпанія, де працювала акторка, то організатори не відмовляли собі ні в чому.

Пропонуємо переглянути світлини із весілля 1956 року, яке стало одним із найдорожчих в історії монархів.



Весілля Грейс Келлі та князя Реньє / Фото: marieclaire.ru



Весілля Грейс Келлі та князя Реньє / Фото: marieclaire.ru



Весілля Грейс Келлі та князя Реньє / Фото: marieclaire.ru



Весілля Грейс Келлі та князя Реньє / Фото: marieclaire.ru



Весілля Грейс Келлі та князя Реньє / Фото: marieclaire.ru



Весілля Грейс Келлі та князя Реньє / Фото: marieclaire.ru

Весілля журналістки Летиції Ортіс та принца Астурійського Філіпа

Летиція Ортіс зустрілася із майбутнім чоловіком випадково. На той час вона оговтувалася від розлучення із першим чоловіком та працювала журналісткою на місцевому телеканалі 24 Horas. Поїхала в Галісію, щоб відзняти репортаж про затонулий танкер "Престиж". На місце інциденту також прибув принц Астурійський Філіп, де прокоментував журналістці цю подію. Пізніше він вмовляв Летицію піти з ним на побачення. Проте дівчина не погоджувалася. Філіпу довелося чотири рази просити симпатичну репортерку і тоді вона вирішила все-таки порадувати монарха своєю компанією.

Це побачення стало доленосним. Їхні стосунки розвивалися досить стрімко і вже на початку листопада 2003 року пара оголосила про заручини. На урочистій події були присутні понад три сотні журналістів.

Летиція – це жінка, з якою я хочу розділити своє життя. Впевнений у тому, що вона має риси, які потрібні для виконання монарших обов'язків,

– чуттєво зізнавався Філіп VI.

Весілля, за яким спостерігала чверть планети, відбулося 22 травня 2004 року. Тоді біля телевізійних екранів зібралися майже пів мільярда глядачів. Таким чином можемо сказати, що масштабна подія була однією із найважливіших за останні пів століття.

Під час репортажів Летиція вирізнялася поміж інших журналісток чудовим смаком в одязі. В кадрі вона завжди виглядала стильно та ефектно, тому неабияка увага була прикута до весільної сукні майбутньої принцеси. Під вінець Летиція пішла у приталеному вбранні кремового кольору з глибоким вирізом і припіднятим коміром. Над сукнею, яка мала шлейф, довжиною майже у 5 метрів, працював іспанський дизайнер Мануель Пертега. Голову ексжурналістки прикрашала розкішна тіара з діамантами, а в руках вона тримала пишний букет із білих лілій і троянд.

Інтронізація Філіпа відбулася 19 червня 2014 року. Він отримав титул короля Філіпа VI, а його дружина стала королевою Летицією.



Весілля Летиції Ортіс та принца Астурійського Філіпа / Фото: People



Весільна сукня Летиції Ортіс / Фото: People en Espanol



Весілля Летиції Ортіс та принца Астурійського Філіпа / Фото: Getty Images

Весілля принцеси Швеції Вікторії та фітнес-тренера Даніеля

Єдина принцеса у світі, яка наразі претендує на королівський престол. Вікторія вийшла заміж 19 червня 2020 року. Її серце зміг завоювати звичайний фітнес-тренер Даніель. Вони познайомилися у 2002 році, коли чоловік почав проводити для монаршої спадкоємиці персональні тренування. Пізніше зав'язалися романтичні стосунки, які пара довго тримала в секреті. Через декілька років зустрічей Даніель освідчився коханй та отримав згоду від її впливових батьків на одруження. У 2009 році стало відомо, що довгоочікуване весілля відбудеться 19 червня.

Урочиста церемонія, до якої була прикута пильна увага світових ЗМІ, пройшла у Стокгольмі. Принцеса Вікторія для найважливішого дня у житті обрала білосніжну сукню зі шлейфом та вирізом, що гарно підкреслив її оголені плечі. Ніжний образ доповнювали довга мереживна фата та корона.

На закрите святкування журналісти не могли потрапити, тому кожна світлина, яку оприлюднювала королівська родина, швидко розліталася мережею та досі викликає захоплення.



Весілля принцеси Швеції Вікторії та фітнес-тренера Даніеля / Instagram / @kungahuset



Весілля принцеси Швеції Вікторії та Даніеля / Instagram / @kungahuset



Перший танець принцеси Вікторії та Даніеля / Instagram / @kungahuset



Перший танець принцеси Вікторії та Даніеля / Фото: Getty Images



Поцілунок принцеси Швеції Вікторії та Даніеля / Instagram / @kungahuset



Розкішне весілля принцеси Швеції Вікторії та фітнес-тренера Даніеля / Instagram / @kungahuset



Весілля принцеси Швеції Вікторії та її обранця Даніеля / Фото: Getty Images