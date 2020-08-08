Онука королеви Єлизавети ІІ принцеса Беатріс святкує день народження. Сьогодні, 8 серпня, королівській спадкоємиці виповнюється 32 роки. З цієї нагоди представники монаршої сім'ї поширили у мережі яскраве фото.

На офіційній сторінці королівської родини в інстаграмі з'явилася світлина та слова привітання, адресовані принцесі Беатріс.

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Беатріс є п'ятою онукою Її Величності. Нещодавно вона вийшла заміж, а королева разом із чоловіком принцом Філіпом були одними з небагатьох гостей, присутніх на церемонії. Єлизавета ІІ та Беатріс мають теплі стосунки, тому у її день народження у мережі поширили їх спільне фото, де на обличчях обидвох сяють усмішки.

У дописі зазначено, що знімок був зроблений у Чистий Четвер, коли принцеса приєдналася до бабусі на службі у Йоркському монастирі.

"Бажаючи принцесі Беатріс дуже щасливого дня народження", – написали у публікації.

Що відомо про принцесу Беатріс

Принцеса Йоркська Беатріс є страшою донькою другого сина Єлизавети ІІ – принца Ендрю. Вона народилася в 1988 році в Лондоні. На момент народження Беатріс була першою принцесою в королівській сім'ї, після її тітки принцеси Анни. Наразі Беатріс займає дев'яте місце у лінії престолонаслідування.

17 липня 2020 року принцеса Беатріс таємно вийшла заміж за італійського мільярдера Едоардо Мапеллі Моцці. Скромна церемонія відбулася у Віндзорському замку, де закохані обмінялися подружніми обітницями.

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