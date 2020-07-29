Іспанське королівське подружжя є одним із найпопулярніших монархів у світі. До нього прикута велика увага, кожен публічний вихід висвітлюють ЗМІ. Прихильникам королевичів також цікаво, хто ж може зайняти престол у майбутньому. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас матеріал про спадкоємців, які мають право на трон.

Наразі королем Іспанії є Філіп VI. Його інтронізація відбулася 19 червня 2014 року після офіційного зречення від престолу його батька Хуана Карлоса І. Хто може очолити Королівство Іспанію після Філіпа – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Британські монархи: королівські спадкоємці, які мають право на трон

Леонор, принцеса Астурійська

Леонор – інфанта Іспанії, принцеса Астурійська. Вона народилася у 2005 році і є старшою донькою короля Філіпа VI та його дружини королеви Летиції. Принцеса Леонор займає перше місце в лінії успадкування королівського трону.

Дівчинка традиційно була хрещена водою із річки Йордан. Хрещеними батьками стали тодішні король та королева Іспанії – бабуся і дідусь по батьківській лінії. Раніше вона відвідувала садок для дітей іспанської королівської гвардії та навчалася у школі Санта-Марія-де-лос-Росалес біля Мадрида.

Принцеса Астурійська часто з'являється на публіці разом із батьками. Вона відвідує різноманітні світські заходи та урочисті події, під час яких демонструє вишуканий смак в одязі. З дитинства Леонор вчиться виконувати королівські обов'язки та гідно презентує свою сім'ю.



Леонор, принцеса Астурійська / Фото: Getty Images

Софія, інфанта Іспанії

Інфанта Софія – молодша донька іспанських короля та королеви. Вона займає друге місце у черзі на королівський престол після своєї сестри, принцеси Леонор.

Софія народилася у 2007 році. Батьки назвали її на часть бабусі, королеви Софії. Хрещеними батьками спадкоємиці трону стали Палома Рокасолано – бабуся з боку матері, та болгарський принц Костянтин Асен.

Іспанська інфанта Софія часто з'являється на публіці разом із батьками та старшою сестрою. Поруч із королевою Летицією, яка щоразу показує розкішні елегантні аутфіти, монарша донька також хизується вишуканим смаком в одязі.



Інфанта Софія / Фото: Getty Images

Читайте також Королева Летиція відвідала театр з чоловіком та дітьми: сімейні фото

Інфанта Елена, герцогиня де Луго

Інфанта Елена є старшою донькою короля Іспанії Хуана Карлоса І та королеви Софії. У лінії успандування трону вона займає третє місце, після доньок правлячих монархів.

Вона народилася в 1963 році. Навчалася в школі Санта-Марія-дель-Каміно. У 1986 році закінчила Університетську школу ESCUNI, що розташована в Мадриді. Після закінчення отримала диплом викладача загальної базової освіти за спеціалізацією "Англійська філологія". Протягом року працювала викладачем англійської мови в Екстерському університеті.

Як член королівської родини, вона приймає участь у заходах в Іспанії та в інших країнах. У рамках офіційних візитів відвідала декілька міст та країн, зокрема США, Аргентину та Японію. В основному Елена зосереджує діяльність у культурній сфері.

У 1995 році Елена вийшла заміж за Хайме де Марічалара і Саенса де Техада. Через три роки у пари народився первісток Філіп де Марічалар і Бурбон, який зараз займає четверте місце у черзі на престол. У 2000 році на світ з'явилася Вікторія де Марічалар і Бурбон, яка може стати королевою після свого брата.

У 2007 році подружжя припинило спільне проживання, а в 2010 – офіційно розлучилося. Це розлучення стало першим в історії династії іспанських Бурбонів, які займають іспанський трон з початку XVIII століття.



Інфанта Елена, герцогиня де Луго / Фото: Getty Images

Христина, інфанта Іспанії

Інфанта Христина – молодша донька короля Іспанії Хуана-Карлоса І та королеви Софії. Народилася в 1965 році. Наразі вона шоста серед тих, хто має право зайняти трон.

Середню освіту Христина отримувала у школі Санта-Марія-дель-Каміно, де навчалася її сестра Елена. Пізніше вступила до Мадридського університету Комплутенсе, де вивчала політичні науки. У 1990 році закінчила Нью-Йоркський університет та отримала ступінь магістра в галузі міжнародних відносин. Після цього стажувалася в Секретаріаті ЮНЕСКО, що розташований в Парижі.

У 1987 і 1988 роках приймала участь в чемпіонатах Іспанії з парусного спорту. Навіть була членом іспанської олімпійської збірної.

11 січня 2016 року інфанту Христину судили за шахрайство. Це був перший випадок після відновлення монархії, коли на лаву підсудних сів член королівської родини. Христину звинувачували у розкраданні державних коштів, яке вона нібито здійснювала разом із чоловіком та ще 16 підозрюваними. Судовий процес тривав декілька років, після чого суд виніс рішення, що інфанта Христина не була співучасницею цих злочинів і у справі фігурувала вже як свідок. Її чоловіка, спортсмена Іньякі Урдангаріна позбавили волі на 6 років і 3 місяці.



Христина, інфанта Іспанії / Фото: Getty Images

Інфанта вийшла заміж за Іньякі у 1997 році. Весільна церемонія відбулася у кафедральному соборі Барселони. У цьому шлюбі народилися четверо дітей: Хуан Урдангарін і де Бурбон, Пабло Урдангарін і де Бурбон, Мігель Урдангарін і де Бурбон, Ірена Урдангарін і де Бурбон. Усі вони займають місця у черзі на королівський трон після своєї матері.



Черга на королівський престол Іспанії / Інфографіка 24 каналу