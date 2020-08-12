Королівські красуні часто наймають стилістів, які підбирають для них вбрання для кожного офіційного виходу. Й іспанська представниця монархії Летиція не є винятком. 11 серпня вона вкотре продемонструвала бездоганний літній look.

Іспанський король Філіп VI з дружиною Летицією та двома доньками відвідали Майорку, передає 24 канал. На острові вони здійснили вже два офіційні виходи, під час кожного з яких не знімали медичних масок. Однак аксесуар в час пандемії не повпливав на роботу королівської родини: подружжя та їхні доньки залюбки спілкувались з людьми, дотримуючись дистанції, та позували на камеру.

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11 серпня Філіп VI та Летиція відвідали соціально-освітній центр, що в Пальма-де-Майорці. Для цього особливого виходу королева одягнула білосніжну сукню-сорочку, яка є трендом літнього сезону. До вбрання Її Величність підібрала нюдові еспадрилі, що додали її образу буденності. Волосся королева Летиція зібрала у високий хвіст. Водночас дві маленькі модниці красувались у сукнях та кедах.



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images



Принцеса Софія пошкодила ногу напередодні поїздки / Фото Getty Images

Як відомо, королівська родина завжди приїжджає на Майорку в серпні. Після офіційних виходів Філіп VI, Летиція та принцеси Леонор і Софія залишаються там на відпочинок. Завершується відпустка королівського подружжя урочистою вечерею з місцевою владою, однак цього разу захід доведеться скасувати.