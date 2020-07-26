Королеві Британії презентували її потрет. Єлизавета ІІ провела в онлайн-форматі зустріч з представниками Міністерства закордонних справ. Таких заходів безпеки вжили з огляду на епідемію COVID-19 у Великій Британії.

Відео онлайн-зустрічі королеви з представниками МЗС Британії та з художницею, яка виконала роботу, з'явилося на ютуб-каналі королівської родини.

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Портрет королеви замовило британське Міністерство закордонних справ. Його подарували королеві за великий внесок у розвиток дипломатії.

Роботу виконала іспанська художниця Міріем Ескофет. Ще до початку пандемії COVID-19 королева встигла двічі попозувати їй. Загалом робота над портретом тривала 7 місяців.

Поки що картина прикрашатиме будинок Міністерства закордонних справ Великої Британії. Пізніше її передадуть у королівський палац.

Я рада, що ви мали змогу побачити портрет вживу. Сподіваюся – я також побачу його вживу одного дня,

– звернулась Єлизавета II до учасників зустрічі.



Онлайн-презентація портрета Єлизавети ІІ / Скриншот з відео

Цікаво, що королева жартома висловила зауваження авторці роботи. Мовляв, на портреті не вистачає такої важливої роботи, як чашка чая в руці намальованої Єлизавети ІІ.

Художниця Міріам Ескофет відзначила, що королева позитивно відреагувала на цю картину. Зокрема, під час презентації портрету монархиня посміхалась і питала, як довго Міріам працювала над цією роботою. Також Єлизавета ІІ поцікавилась, чи має художниця ще якісь проєкти після цього.



Реакція королеви на потрет, який їй подарували / Фото твіттер-сторінка The Royal Family

Дивіться відео: королеві Єлизаветі ІІ подарували її потрет