Очільника студії Miramix Гарві Вайнштейна в березні цього року засудили на 23 роки ув'язнення за безліч справ за зґвалтування. Королева Єлизавета ІІ позбавила його звання почесного кавалера ордена Великої Британії.

Про позбавлення почесного звання Гарві Ванштейна йдеться в урядовому бюлетені The Gazette. За її розпорядженням, голлівудський продюсер більше не носить звання почесного кавалера ордена Великої Британії.

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Зазначимо, що 2004 року Вайнштейн здобув звання за розвиток британської кіноіндустрії. Анулювання почестей відбулося 18 вересня, як свідчать документи.

Королева розпорядилася, щоб дарування Гарві Вайнштейну звання почесного кавалера цивільного підрозділу ордена Британської імперії від 29 січня 2004 року було скасовано, анульовано, а його ім'я стерто з реєстру цього ордена,

– пише в бюлетені.

Що відомо про Гарві Вайнштейна

Гарві Вайнштейн – голлівудський продюсер та очільник студії Miramix. Вперше у сексуальних домаганнях його звинуватили 2017 року. Це сталося завдяки журналістському розслідуванню, де різні жінки зізнавалися про сексуальне насильство, яке потерпіли через Гарві Вайнштейна. Їх є близько 21. Судові засідання стосовно його справ тривали до 2020 року. У березні його засудили до 23 років ув'язнення за доведені справи. Він перебуває у виправній колонії, що розташована на острові Райкерс. Кілька місяців тому він захворів на коронавірус.

Згідно зі свідченнями кіноактрис, жертвами домагань і зґвалтувань різними продюсерами стали Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Роуз МакГавен, Сальма Гаєк та багато інших – загалом, понад 80 жінок. Справа над Гарві Вайнштайном започаткувала американський рух #MeToo проти домагань та насильства чоловіків.