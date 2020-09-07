Якщо британці мріяли потрапити на територію палацу, де королівська родина збирається на Різдво, тоді у 2020 році у них є така можливість. Її Величність Єлизавета ІІ дозволила облаштувати автокінотеатр на подвір'ї резиденції.

Автокінотеатр у королеви

Як повідомляє видання People, королева Єлизавета ІІ відкриє для кіноманів Сандрінгемський палац, що у Норфолку. Ця резиденція є однією з улюблених для Її Величності, адже до маєтку не мають доступу папараці чи прихильники королівської родини. Особняк має величезний парк та огорожу по периметру, тому люди не часто можуть потрапити на територію палацу. Відомо також, що саме тут вся королівська родина зустрічає Різдво.

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Наприкінці вересня 2020 року на подвір'ї Сандрінгемського палацу встановлять великий екран. Автокінотеатр працюватиме упродовж дня, адже тут будуть заплановані як денні, так і вечірні сеанси. На час роботи кінотеатру ніхто з представників монархії не житиме у палаці, тому зустріти Її Величність чи принца Вільяма з Кейт Міддлтон не вдасться.

За попередніми даними, вартість квитка становитиме 40 доларів. За ці кошти людям дозволений в'їзд на територію палацу та перегляд стрічки. Водночас вхід до резиденції королеви Єлизавети ІІ буде заборонений.



Територія Сандрінгемського палацу / Фото Twitter / @sandringham1870

Які фільми транслюватимуть

Згідно з офіційними даними, автокінотеатр почне роботу з 25 вересня. Для показу представники заходу підібрали одні з найпопулярніших стрічок, що вийшли на великий екран за останні роки. До списку увійшли

"1917"

"Рокетмен"

"Найвеличніший шоумен"

"Зірка народилась"

Окрім цього, для маленьких кіноманів транслюватимуть мультфільми "Ваяна" і "Історія іграшок", а для любителів класики кіно – фільм "Мастило" 1978 року.



А ось так кінотеатр виглядав до пандемії коронавірусу / Фото Twitter / @sandringham1870