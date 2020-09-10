Британська королева Єлизавета II більше п’яти місяців живе в самоізоляції з чоловіком принцом Філіпом у замку Балморал в Шотландії. Однак уже в жовтні подружжя планує повернутись у Букінгемський палац, що Її Величність продовжувала роботу.

94-річна Єлизавета II і 99-річний принц Філіп з початком пандемії коронавірусу негайно переїхали жити у Шотландію і лише інколи поверталась у Лондон, повідомляє 24 канал. Звідти королева неодноразово проводила онлайн-зустрічі, однак від приватних аудієнцій вона відмовлялась. Навіть традиційне святкування дня народження у червні відбулось за її участю у Віндзорському замку. На противагу щорічному параду в Лондоні у її честь, все було доволі скромно.

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Проте найближчим часом Єлизавета II та її чоловік на 2 тижні поїдуть із Шотландії у Сандрингем, а потім – в Букінгемський палац, повідомляє The Daily Mail. У жовтні Її Величність планує проводити обрані зустрічі та заходи, які залежно від пандемічної ситуації можуть змінюватись.

Королева і герцог Единбурзький залишать замок Балморал 14 вересня, щоб відпочити в маєтку Сандрінгем. Її Величність має намір повернутися до Віндзорського замку в жовтні і відновити використання Букінгемського палацу для проведення обраних зустрічей і аудієнцій,

– йдеться у повідмленні палацу.