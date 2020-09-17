Острівна країна Барбадос, що розміщена у Карибському басейні в Центральній Америці, оголосила про намір стати незалежною державою у 2021 році. В мережі вже почали роздумувати, кому віддати трон після Єлизавети II і чимало людей вважає, що цього заслуговує уродженка країни Ріанна.

Про намір позбутись колоніального минулого та більше не визнавати Єлизавету II главою держави стало відомо вчора, 16 вересня. Генерал-губернатор країни Сандра Мейсон заявила, що у 2021 країна прагне стати республікою. Про це повідомляють у виданні Loop Barbados.

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Настав час залишити позаду наше колоніальне минуле. Місцеві жителі хочуть бачити громадянина Барбадосу главою держави. Барбадос зробить наступний логічний крок на шляху до повного суверенітету і стане республікою у той час, коли ми будемо відзначати нашу 55-у річницю незалежності,

– заявила Мейсон у промові перед відкриттям сесії парламенту.

Що відомо про Барбадос? Острівна країна Барбадос отримала незалежність у 1966 році та є незалежною державою в складі Співдружності, але до сьогодні британська королева Єлизавета ІІ залишається главою держави, а представляє її у країні призначений королевою генерал-губернатор. У даному випадку – Сандра Мейсон. Єлизавета II є главою Співдружності Націй та чинним монархом у 15 незалежних державах.

Така новина розірвала соціальні мережі, оскільки найвідомішою барбадоскою є співачка Ріанна, яка з 2018 року є "Надзвичайним послом Барбадосу", яка займається питаннями освіти, туризму та інвестицій у країні. У твіттері жителі Барбадосу і не тільки почали заявляти, що Ріанна, яка народилася в регіоні Сент-Майкл у Барбадосі, повинна стати новою королевою, повідомляють у The Daily Mail. Наразі ні Ріанна, ні Єлизавета II не прокоментували слова губернатора.