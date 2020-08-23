Пляжний сезон у самому розпалі! Тому, щоб довго не шукати куди поїхати, ми зробили підбірку з найкращих бюджетних варіантів для відпочинку в Україні.

Найкращий і найбільш безпечний спосіб відпочити – це в межах України, зазначає 24 канал. Адже багато країн досі не відновили авіасполучення та не відкрили кордони для українців.

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У 2020 році для українців став актуальним внутрішній туризм, адже через нестабільну економічну ситуацію в країні заощаджень залишилося вже не так і багато, а подорожувати хочеться завжди.

Місця, де можна бюджетно відпочити

Затока

Ціна на житло: від 600 грн за номер з вигодами.

Проїзд з Одеси: автобусом 1,5-2 години від з/д вокзалу; власною машиною приблизно 1 годину; електричкою до Білгород-Дністровського впродовж години.



Затока / Фото з фейсбуку

Це місце кілька років тому кардинально поліпшили. Тепер Затока – чудовий варіант для сімейного відпочинку на морі.

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Селище Затока розташоване між Чорним морем і Дністровським лиманом у 50 кілометрах від Одеси на тоненькому клаптику землі, шириною всього від 60 метрів до 1 кілометра. Затока поділяється на кілька територіальних районів (станцій):

Кароліно-Бугаз

Лиманська

Дружба

Морська

Сонячна

Море тут досить чисте, а пляжі – із дрібненького пісочку. Підійде як для тих батьків, які люблять поніжитись із дітьми під сонцем, але при цьому мінімально рухатись, так і для тих, хто не може всидіти на місці та весь час хоче подорожувати. З активних занять тут є нічна та денна рибалка, віндсерфінг, дайвінг, можна спробувати літати на параплані та парашуті, покататись на катері, з'їздити на екскурсію у Дністровський лиман, відвідати "Шабські вина" (тільки для дорослих), або ж просто відвідати сусідню Одесу.

Якщо ви подорожуєте власним авто, біля Кароліно-Бугаз ростуть цілі плантації кавунів та динь (на замітку серпневим відпочивальникам).

Коблеве

Ціни на житло: від 600 грн за номер із вигодами. Дітей віком до 6 років, зазвичай, селять безкоштовно.

Як доїхати: Коблеве розташоване у 50 км від Одеси і за 80 км від Миколаєва.



Море у Коблеве / Фото: bus.altustour.by

Коблеве розташоване на Миколаївщині за кілька кілометрів від однойменного селища. На цьому курорті одночасно може відпочивати близько 25 тисяч туристів. Що дуже важливо для батьків – на території курорту взагалі немає промислової зони.

А от у селі розташувався ще один винний завод "Коблево", через що, власне, вся територія оточена виноградниками. А на території курорту є сосновий бір, що теж створює додаткову користь для здоров'я відпочивальників.

Пляж у Коблеве тягнеться на 6 кілометрів і весь у дрібному чистому піску, що також зручно для діток, адже так весело на березі моря будувати пісочні замки. Вхід у море плавний.

З розваг тут ви знайдете дельфінарій і аквапарк, які не залишать байдужими жодну дитину. Для всієї сім'ї будуть цікавими прогулянки морем на яхтах і катамаранах, водних мотоциклах. Також тут є луна-парк, багато кав'ярень і ресторанів, для вибагливих організовують чимало екскурсій на будь-який смак і гаманець.

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Озеро Синевир

Ціна проживання: від 450 грн за номер.

Як доїхати: зі Львова, Івано-Франківська, або Мукачево.

Порада 1: не слухайте місцевих, які люб'язно підказують вам дорогу (у 8 випадках з 10 вони вас завезуть не туди). Найкраще перед поїздкою завантажити на телефон мапу, яка працює без підключення до інтернету.

Порада 2: обов'язково візьміть із собою дощовики, адже в горах погода дуже мінлива.



Озеро Синевир у Карпатах / Фото: np.pl.uа

Посеред Карпат для туристів природа приготувала дивовижне озеро Синевир. По ньому можна проїхатись на плоті, погодувати риб, придбати різні сорти меду та карпатського вина. А також прогулятися гірськими стежками та подихати чистим повітрям. Вхід до озера платний – 25 грн з дорослого і 10 грн зі школярів та студентів.

Зауважимо, що купатися та ловити рибу в озері заборонено.

Зупинитись можна біля озера, або ж у сусідніх містечках та селах. Міжгір'я – один з кращих варіантів: ціна - якість - близькість до озера.

Ще одна цікавинка, яка розташована поруч – це реабілітаційний Центр бурих ведмедів. Там їх рятують від поганих умов проживання у цирках, злих господарів та інших проблем. Їх відгодовують і вони перетворюються на ситих і задоволених клишоногих красенів.

Біля Синевиру розташовану гірські масиви, а саме: Бескиди, Боржава, гора Пікуй та інші. Такий похід підійде для родин, які мають вже старших дітей.



Полонина Боржави / Фото: uzhnu.edu.ua

Від Міжгір'я також доволі близько розташований водоспад Шипіт. Це один із найвищих водоспадів Карпат.



Водоспад Шипіт / Фото: wseswit.lviv.ua

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Шацькі озера

Житло: від 600 грн за номер

Як доїхати: найкраще подорожувати власним авто. Координати GPS: 51°29’48”N 23°50’20”E.

Порада: не забудьте взяти з собою усі можливі засоби від комарів, адже тут вони особливо активні.



Шацькі озера / Фото: puet.edu.ua

Насправді, Шацькі озера – це придумана загальна назва для 24-х озер на Волині. Кожне з них по своєму цікаве та унікальне. Озеро Світязь (його ще називають "Українським Байкалом") найбільш розрекламоване для відпочинку. Але інші – нічим не гірші.

В озерах плаває велике різноманіття риби та раки, яких можна виловлювати і смажити або варити на вечерю. Ще тут можна поспостерігати за тваринами та рослинами, які занесені до "Червоної книги".

Для поціновувачів природи тут можна поставити намети. Хто ж любить більш комфортні умови, можна винайняти житло.



Озеро Світязь, захід сонця / Фото: hroniky.com

Із розваг будуть цікавими екскурсії на позашляховику, велосипедах, байдарках, яхтах і човнах. Насправді, це чудове місце для тих, хто втомився від буденної метушні та постійного контакту із нескінченною кількістю людей та техніки. Саме тут ви можете просто провести час із сім'єю, нікуди не поспішаючи.

Миргород

Ціни на житло: від 700 грн з людини (не за номер!), але в Миргороді завжди можна винайняти квартиру подобово від 200 грн за добу.

Як доїхати: найшвидше експресом (200 – 400 грн), або поїздом з Києва (100 – 400 грн).

Порада: не нехтуйте екскурсією в Опішню.



Корисні води у Миргороді / Фото: cometa-pl.news

Миргород – невеличке місто на Полтавщині, опис якого ми періодично зустрічаємо в українській літературі. У Миргороді можна як відпочити з родиною чи друзями, так і полікуватися у санаторіях.

З Миргорода автомобілем можна доїхати до цікавих історичних місць України, і це звісно – один з найбільших плюсів. Передовсім, можна рушити в Полтаву – місто, де зародилась літературна українська мова. Недалеко від Миргорода є і всім відомі Сорочинський ярмарок, село Диканька, про яке писав Гоголь, закинутий маєток Муравйових-Апостолових.

Село Опішня – переповнене витворами гончарного мистецтва, воно заставлене великим і малими скульптурами. Цьому селу вже 9 століть, здавна воно вважається козацьким.



Опішня – мекка українського гончарства / Фото: zmist.pl.ua

Увага, вказані ціни можуть змінюватися відповідно до сезону.