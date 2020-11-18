Колишній прессекретар королеви Єлизавети II та Букінгемського палацу Дікі Арбітер розкритикував 4 сезон серіалу "Корона" за багато неточностей, вигадані факти та впадання у крайнощі.

Дікі Арбітер навів декілька власних зауважень стосовно нашумілого 4 сезону серіалу "Корона" від Netflix, прем'єра якого відбулась 15 листопада. Про це повідомляють у BBC.

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Що розкритикував експрессекретар?

За його словами, 4 сезон серіалу "довели до крайності" і він не згодний із задумом сценаристів показати принца Чарльза і Каміллу "лиходіями". Він також не поділяє деяких фраз у серіалі, особливо це стосується випадку, коли особистий секретар принца Чарльза запитав, чи Діана достатньо психічно здорова, аби поїхати в тур по Нью-Йорку.

"Цього ніколи не було. Я був там, і Джон Рідделл, в той час особистий секретар Чарльза, ніколи б цього не сказав. Але ж звичайні люди сприймають це як щиру правду", – пояснив колишній секретар.

Чоловік також різко прокоментував образ принца Чарльза у серіалі, роль якого виконав Джош О'Коннор. У серіалі він сутулиться, хоча у реальному житті, за словами, Арбітера, він завжди рівно тримав спину. Незважаючи на номінацію актора у премії BAFTA, його робота здалась Дікі непереконливою.

"Джош О'Коннор постійно горбився. Чарльз ніколи не згинався. Подивіться на нього зараз, йому 72 роки, і він тримає поставу. Його погано зобразили. Це просто гонитва за сенсацією – виставити Чарльза і Каміллу лиходіями. Чарльза зображують злісним. Він не злий", – додав колишній працівник Букінгему.

Він також відзначив кадри, на яких показали принцесу Діану (Емма Корін) з приступами булімії, на яку вона страждала: "Показали б її з головою над унітазом, але не потрібно знімати це більше одного разу".

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Що кажуть інші критики?

На думку історика Саймона Геффера, сучасна молодь, яка мало читає історію і сприймає її лише через екрани, буде плутати вигадані факти з реальними, а й часто і зовсім сприймати їх за правду.

А от колишній королівський кореспондент BBC Дженні Бонд побоюється, що глядачі сприйматимуть 4 сезон "Корони" як документальний фільм: "Молоде покоління, яке цього не застало, повірить тому, що побачить. Вони побачать це як документальний фільм. Ми повинні пам'ятати, що це – драма".

Королівські джерела у таблоїдах додають, що принц Чарльз відмовляється дивитися серіал "Корона", а друзі королівської сім'ї звинувачують Netflix у використанні їхнього болю і заявляють, що це "вигадка, представлена ​​як факт".