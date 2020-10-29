Коктейлі на Геловін – обов’язковий атрибут вечірки. І чим страшніше вони виглядатимуть, тим буде краще. Геловінська ніч наближається, тож пропонуємо вам ретельно підготуватися та обрати, якими коктейлями ви потішите гостей.

На відміну від всіх інших свят, в організації вечірки напередодні Дня всіх святих важливо не лише вміст коктейлю, але і його зовнішнє оформлення, пише 24 канал.

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Геловін трансформувався з кельтського язичницького свята, що розділяло стародавній календар віруючих кельтів на темну і світлу частини. Під час Самайна (так називався тоді цей день) смерть наздоганяла всіх, які порушили табу.

У сучасній інтерпретації вночі 31 жовтня темні сили занурюють землю в темряву – вовкулаки, привиди, відьми, злі духи і вся їхня рідня починають творити шабаш. Тож, якщо ви хочете повністю зануритися в атмосферу свята, підібрали собі відповідний грим і костюм та плануєте повеселитися з друзями вдома – не забудьте про страшні коктейлі, які посмакують всім гостям.

Коктейль "Келих з привидами"

Щоб напій ефектно виглядав, заздалегідь подбайте про декор високого стакана хайбол. Для цього очі і рот привида намалюйте зовні перманентним маркером або розтопіть чорний шоколад та намалюйте на стінках всередині стакана. Коли ви це зробите – залишається залити в стакан білий напій.

Інгредієнти:

30 мл горілки;

30 мл лікеру з білим шоколадом;

30 мл білого лікеру зі смаком какао;

30 мл вершків;

трохи горіхового лікеру.

Рецепт приготування коктейлю:

Наповніть стакани льодом. Усі зазначені компоненти треба змішати в окремому посуді, і лише тоді розливати по стаканчиках.

Вершки варто взяти середньої жирності (15-25%), вони забезпечать потрібну щільність напою.



Коктейль "Келих з привидами"

Коктейль "Чорний мартіні"

Інгредієнти:

100 мл джину або горілки;

15 мл бренді на чорній смородині або чорного малинового лікеру;

чорна оливка для прикраси;

сіль і харчовий барвник для прикраси.

Рецепт приготування коктейлю:

Влийте інгредієнти в шейкер з льодом, потрясіть, перелийте в охолоджений келих, прикрасьте оливкою.

Краї келиха попередньо прикрасьте підфарбованою сіллю, або ж прикрасіть скибкою лимона.



"Чорний мартіні" на Геловін

За бажанням можна прикрасити коктейль різноманітними скелетами, павуками чи привидами.



Спосіб прикрашання коктейлю

Коктейль "Жахлива викрутка"

Інгредієнти:

45 мл чорної горілки або кавової настоянки;

90 мл апельсинового фрешу.

Рецепт приготування коктейлю:

Стакан коллінз наповнити льодом. Налити сік, а зверху акуратно налити чорну горілку. Прикрасити чорною трубочкою і пластмасовими павуками (за бажанням).



Коктейль "Жахлива викрутка"

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Коктейль "Практично мрець"

Інгредієнти:

40 мл текіли;

10 мл свіжого бурякового соку;

15 л свіжовичавленого апельсинового соку;

15 мл свіжого лимонного соку;

15 мл сиропу агави.

Рецепт приготування коктейлю:

Всі інгредієнти, крім бурякового соку, заливаємо в шейкер, додаємо лід, струшуємо як слід, розливаємо по в стакани хайбол.

Потім повільно і акуратно наливаємо буряковий сік. Розтікаючись по льоду, він створить "кривавий слід".

Буряковий сік виглядає дуже натуралістично, але якщо ви не захочете його використовувати – можете обрати вишневий сік.



Коктейль "Кривавий слід"

Кривавий пунш на Геловін

Інгредієнти:

3 склянки свіжого журавлинного соку;

3 склянки газованої води;

1 склянка пюре із заморожених ягід;

1 склянка колотого льоду;

мед або цукор за смаком.

Рецепт приготування пуншу:

У скляному посуді для пуншу з'єднати журавлинний сік, газовану воду, ягідне пюре і лід. Добре перемішати. Пунш розлити по 8 келихах.

Для того, щоб зробити лід в стилі Геловіна, помістіть у формочки для льоду пластмасових павуків або жуків, залийте їх водою і заморозьте. Покладіть кілька кубиків льоду в келихи і налийте криваво-червоний пунш.



Кривавий пунш на Геловін

Коктейль "Відьомське зілля"

Це один з найпопулярніших напоїв, який часто подають на Геловін. Рецепт алкогольного коктейлю передбачає використання не цілком стандартного набору компонентів, тому заздалегідь підготуйте:

Інгредієнти:

50 мілілітрів ванільної горілки;

30 мл апельсинового лікеру;

50 мілілітрів шнапсу;

20 мл лимонного соку;

100 мілілітрів шампанського;

Столову ложку цукру;

Сухий лід і харчовий барвник зеленого кольору.

Рецепт приготування коктейлю:

Починати процес потрібно з підготовки келихів. Краї змочіть водою, а потім обережно занурте в цукор, змішаний із зеленим барвником.

У оброблений таким способом келих налийте коктейль, зроблений з лимонного соку, шнапсу, лікеру, ванільної горілки і шампанського.

Зверху акуратно викладіть сухий лід, який додасть готовому напою страхітливо-загадковий вигляд.



Коктейль "Відьомське зілля"

Коктейль "Пухлина мозку"

Інгредієнти:

40 мл персикового лікеру;

5 мл гренадіну;

10 мл Бейліса (вершкового лікеру).

Рецепт приготування коктейлю:

Налийте в стакан персиковий лікер, зробіть шари з бейлісу та додайте кілька крапель гренадіну.



Коктейль "Пухлина мозку"