Коктейлі на Геловін: 7 найкращих рецептів
Коктейлі на Геловін – обов’язковий атрибут вечірки. І чим страшніше вони виглядатимуть, тим буде краще. Геловінська ніч наближається, тож пропонуємо вам ретельно підготуватися та обрати, якими коктейлями ви потішите гостей.
На відміну від всіх інших свят, в організації вечірки напередодні Дня всіх святих важливо не лише вміст коктейлю, але і його зовнішнє оформлення, пише 24 канал.
Цікаво Як влаштувати геловінську вечірку вдома: найцікавіші ідеї
Геловін трансформувався з кельтського язичницького свята, що розділяло стародавній календар віруючих кельтів на темну і світлу частини. Під час Самайна (так називався тоді цей день) смерть наздоганяла всіх, які порушили табу.
У сучасній інтерпретації вночі 31 жовтня темні сили занурюють землю в темряву – вовкулаки, привиди, відьми, злі духи і вся їхня рідня починають творити шабаш. Тож, якщо ви хочете повністю зануритися в атмосферу свята, підібрали собі відповідний грим і костюм та плануєте повеселитися з друзями вдома – не забудьте про страшні коктейлі, які посмакують всім гостям.
Коктейль "Келих з привидами"
Щоб напій ефектно виглядав, заздалегідь подбайте про декор високого стакана хайбол. Для цього очі і рот привида намалюйте зовні перманентним маркером або розтопіть чорний шоколад та намалюйте на стінках всередині стакана. Коли ви це зробите – залишається залити в стакан білий напій.
Інгредієнти:
- 30 мл горілки;
- 30 мл лікеру з білим шоколадом;
- 30 мл білого лікеру зі смаком какао;
- 30 мл вершків;
- трохи горіхового лікеру.
Рецепт приготування коктейлю:
- Наповніть стакани льодом. Усі зазначені компоненти треба змішати в окремому посуді, і лише тоді розливати по стаканчиках.
- Вершки варто взяти середньої жирності (15-25%), вони забезпечать потрібну щільність напою.
Коктейль "Келих з привидами"
Коктейль "Чорний мартіні"
Інгредієнти:
- 100 мл джину або горілки;
- 15 мл бренді на чорній смородині або чорного малинового лікеру;
- чорна оливка для прикраси;
- сіль і харчовий барвник для прикраси.
Рецепт приготування коктейлю:
- Влийте інгредієнти в шейкер з льодом, потрясіть, перелийте в охолоджений келих, прикрасьте оливкою.
- Краї келиха попередньо прикрасьте підфарбованою сіллю, або ж прикрасіть скибкою лимона.
"Чорний мартіні" на Геловін
За бажанням можна прикрасити коктейль різноманітними скелетами, павуками чи привидами.
Спосіб прикрашання коктейлю
Коктейль "Жахлива викрутка"
Інгредієнти:
- 45 мл чорної горілки або кавової настоянки;
- 90 мл апельсинового фрешу.
Рецепт приготування коктейлю:
Стакан коллінз наповнити льодом. Налити сік, а зверху акуратно налити чорну горілку. Прикрасити чорною трубочкою і пластмасовими павуками (за бажанням).
Коктейль "Жахлива викрутка"
Смачно страшно Геловін 2020: рецепти нереально смачних і моторошних страв з відео
Коктейль "Практично мрець"
Інгредієнти:
- 40 мл текіли;
- 10 мл свіжого бурякового соку;
- 15 л свіжовичавленого апельсинового соку;
- 15 мл свіжого лимонного соку;
- 15 мл сиропу агави.
Рецепт приготування коктейлю:
- Всі інгредієнти, крім бурякового соку, заливаємо в шейкер, додаємо лід, струшуємо як слід, розливаємо по в стакани хайбол.
- Потім повільно і акуратно наливаємо буряковий сік. Розтікаючись по льоду, він створить "кривавий слід".
- Буряковий сік виглядає дуже натуралістично, але якщо ви не захочете його використовувати – можете обрати вишневий сік.
Коктейль "Кривавий слід"
Кривавий пунш на Геловін
Інгредієнти:
- 3 склянки свіжого журавлинного соку;
- 3 склянки газованої води;
- 1 склянка пюре із заморожених ягід;
- 1 склянка колотого льоду;
- мед або цукор за смаком.
Рецепт приготування пуншу:
- У скляному посуді для пуншу з'єднати журавлинний сік, газовану воду, ягідне пюре і лід. Добре перемішати. Пунш розлити по 8 келихах.
- Для того, щоб зробити лід в стилі Геловіна, помістіть у формочки для льоду пластмасових павуків або жуків, залийте їх водою і заморозьте. Покладіть кілька кубиків льоду в келихи і налийте криваво-червоний пунш.
Кривавий пунш на Геловін
Коктейль "Відьомське зілля"
Це один з найпопулярніших напоїв, який часто подають на Геловін. Рецепт алкогольного коктейлю передбачає використання не цілком стандартного набору компонентів, тому заздалегідь підготуйте:
Інгредієнти:
- 50 мілілітрів ванільної горілки;
- 30 мл апельсинового лікеру;
- 50 мілілітрів шнапсу;
- 20 мл лимонного соку;
- 100 мілілітрів шампанського;
- Столову ложку цукру;
- Сухий лід і харчовий барвник зеленого кольору.
Рецепт приготування коктейлю:
- Починати процес потрібно з підготовки келихів. Краї змочіть водою, а потім обережно занурте в цукор, змішаний із зеленим барвником.
- У оброблений таким способом келих налийте коктейль, зроблений з лимонного соку, шнапсу, лікеру, ванільної горілки і шампанського.
- Зверху акуратно викладіть сухий лід, який додасть готовому напою страхітливо-загадковий вигляд.
Коктейль "Відьомське зілля"
Коктейль "Пухлина мозку"
Інгредієнти:
- 40 мл персикового лікеру;
- 5 мл гренадіну;
- 10 мл Бейліса (вершкового лікеру).
Рецепт приготування коктейлю:
Налийте в стакан персиковий лікер, зробіть шари з бейлісу та додайте кілька крапель гренадіну.
Коктейль "Пухлина мозку"