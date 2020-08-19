Організатори "Форуму видавців у Львові" заявили, що цього року книжковий ярмарок не відбудеться. Його скасували через пандемію коронавірусу, проте з 16 по 20 вересня в онлайн-форматі відбудеться літературний фестиваль 27 Львівський міжнародний BookForum.

Про скасування книжкого форуму організатори повідомили на офіційному сайті літературного фестивалю. Оскільки поширення коронавірусної хвороби та тривалий карантин спричинили економічну кризу, то довелося переходити в онлайн-режим. Великі видавництва не погодилися до участі в ярмарку за новими правилами і його скасували.

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Організатори зазначили, що відмова великих видавництв від участі в ярмарку робить його неефективним та недоцільним для більшості відвідувачів. Рішення щодо скасування "Форуму видавців у Львові" було прийняте на користь збереження добрих стосунків між усіма учасниками цього масштабного щорічного заходу.

В умовах економічної кризи та глобальної невизначеності необхідно дбати не лише про власні бізнес-інтереси, а й про функціонування цієї галузі. Тому Форум видавців готовий ініціювати круглий стіл та зібрати українських видавців та операторів ринку, щоб обговорити моделі взаємодії та правила гри у період кризи,

– йдеться у заяві.

"Форум видавців у Львові" завжди був і залишається місцем консолідації видавничої спільноти й пошуку рішень, які підтримують галузь.

Як мав відбуватися ярмарок?

Організатори планували оновити сайт Книжкового ярмарку. Там мали створити єдиний майданчик для продажу книжок. Усі відвідувачі сайту отримували можливість скористатися промокодом на знижку – для купівлі будь-якої книжки або книжок українських видавництв на одному сайті – онлайн-книгарні – Партнера ярмарку.

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