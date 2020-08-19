Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові" у 2020 році скасували
Організатори "Форуму видавців у Львові" заявили, що цього року книжковий ярмарок не відбудеться. Його скасували через пандемію коронавірусу, проте з 16 по 20 вересня в онлайн-форматі відбудеться літературний фестиваль 27 Львівський міжнародний BookForum.
Про скасування книжкого форуму організатори повідомили на офіційному сайті літературного фестивалю. Оскільки поширення коронавірусної хвороби та тривалий карантин спричинили економічну кризу, то довелося переходити в онлайн-режим. Великі видавництва не погодилися до участі в ярмарку за новими правилами і його скасували.
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В умовах економічної кризи та глобальної невизначеності необхідно дбати не лише про власні бізнес-інтереси, а й про функціонування цієї галузі. Тому Форум видавців готовий ініціювати круглий стіл та зібрати українських видавців та операторів ринку, щоб обговорити моделі взаємодії та правила гри у період кризи,
– йдеться у заяві.