Чим тепліше стає за вікном, тим більше хочеться відкласти навчальні посібники, робочі матеріали, та взяти до рук щось легке та цікаве.

Деякі автори книг спеціально писали книжки, які мають атмосферу літа і читати їх треба тільки влітку. Тому редакція 24 каналу підготувала підбірку книжок з атмосферою найтеплішої пори року.

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Список атмосферних книжок

"В дорозі", Джек Керуак

Напевно, одна з найкращих книжок про літні мандри – це "В дорозі" Керуака. Цей роман розповідає про пригоди двох друзів шляхами Америки та Мексики.

Вважається, що "В дорозі" – це гімн цілого покоління, маніфест свободи. Цікаво, що Керуак написав книжку у 1951 році, але видати друком зміг аж через 6 років – у 1957 році.



"В дорозі", автор Джек Керуак / Фото: livelib

"Пригоди Тома Сойєра", Марк Твен

Літо – прекрасна пора року для того, щоб зануритись у дитинство. Крім того, "Пригоди Тома Сойєра" – книга як для дорослих, так і для дітей. Кажуть, читаючи її у різному віці, люди весь час сприймають її по-новому.

У романі йдеться про пригоди Тома з його друзями. За кілька місяців хлопець встигає і закохатися, і стати свідком злочину, і знайти справжній скарб.



Обкладинка книги "Пригоди Тома Сойєра" / Фото: vsiknygy.com.ua

"Літо пахне сіллю", Наталя Євдокимова

Після прочитання книжки "Літо пахне сіллю" хочеться поїхати на море. 8 оповідань та одна повість про щасливі та прекрасні літні дні, які згодом перетворюються у спогади, створюють надзвичайно теплу атмосферу.



"Літо пахне сіллю" / Фото: livelib

"Літо Марі-Лу", Стефан Каста

На перший погляд може здатись, що "Літо Марі-Лу" – книга про підліткове кохання, але насправді вона набагато глибша.

Атмосфера роману занурює у літо в селі, де Адам і Марі-Лу проводять його разом, пізнаючи себе та один одного.



Книга "Літо Марі-Лу" / Фото: instagram / elsitto

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"Сон літньої ночі", Вільям Шекспір

Романтична комедія Вільяма Шекспіра "Сон літньої ночі" відома своєрідним переплетенням мотивів античної міфології та літератури, англійського фольклору.

У романі широко розкриваються проблеми батьків і дітей, вибору та почуттів.



Екранізація романтичної комедії у 1999 році / Фото: kinobaza.com.ua

"Двері в літо", Роберт Хайнлайн

Усім шанувальникам наукової фантастики буде до вподоби роман "Двері в літо" автора Роберта Хайнлайна. Твір може здатися банальним для сучасного читача, але він усе одно вартий уваги.

Цікаво, що назва твору виникла завдяки дружині письменника Вірджинії. Вона зауважила, що їхній кіт відмовляється виходити з дому: "Він шукає двері в літо". Хайнлайн написав твір за 13 днів.



Обкладинка роману "Двері в літо" / Фото: oz.by

"Фієста. І сонце сходить", Ернест Гемінгвей

Роман заснований на реальних подіях, які сталися в житті автора. Гемінгвей написав автобіографічний твір після того, як відвідав кориди в Памплоні в 1925 році.

У творі є роздуми про вічне, про втрачене покоління, про кохання, бої биків та стиль письма, який неможливо сплутати ні з чиїм іншим – усе це змушує відкласти справи і зануритись в роман.