Київ має чудову архітектуру, а помилуватися нею сповна можна на оглядових майданчиках міста. Їх тут доволі багато та з кожного відкриваються дивовижні краєвиди!

Останні дні літа – найкращий час, щоб помилуватися Києвом, який ще не встиг вкритись у осіннє вбрання. Тож, оглядові майданчики покажуть місто в усій його красі з різних сторін. Де саме помилуватись містом у підбірці 24 канал.

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В Україні продовжили карантин до 1 листопада. Відтак, аби оглядові майданчики не стали скупченням людей та не становили загрозу поширення коронавірусу, кількість проходження людей на локацію є обмеженою.

Оглядові майданчики Києва

Щит Батьківщини-матері

Адреса: вул. Лаврська, 24

Телефон: (044) 285-94-52

Ціна: 300 грн

Час роботи: з 10:00 до 18:30



Сюди не пускають тих, хто боїться висоти / Фото: m.kievpravda.com

Цей оглядовий майданчик – справжнє випробування та підійде для всіх, хто любить екстрим. Висота Батьківщини-мати – 102 метри, а туристам пропонують піднятися на щит. Він розташований на висоті 91 метр.

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Підйом відбувається ліфтом, який їде під кутом. Важливо, що на оглядовому майданчику одночасно зможе бути лише двоє людей і інструктор. Ціна такого задоволення – 300 гривень з людини.

Якщо погода буде вітряна, піднятися вам не дозволять. З неприємного: про це не повідомляють по телефону. Крім того, декомунізувати треба не лише сам монумент, але й обслуговуючий персонал. Бо працюють вони у кращих традиціях СРСР.

Тут є ще один оглядовий майданчик. На висоті 37 метрів. Він повністю зашитий сіткою і безпечний, тут встановлено 2 біноклі. І коштує це всього 50 гривень, вам навіть зроблять мінімальну екскурсію. Працює він на годину довше за екстремальний оглядовий майданчик.

Дзвіниця на Лаврі

Адреса: вул. Лаврська, 21

Ціна: 50 грн вхід на територію Лаври + 65 грн вхід на дзвіницю

Час роботи: з 9:00 до 19:00, щодня



Дзвіниця на Лаврі / Фото: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

У Києво-Печерській лаврі можна піднятись на дзвіницю, яка розташована на висоті 96,5 метрів. Оглядовий майданчик відкритий з 2015 року, а до того він був на реставрації.

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Ліфту тут немає, тому, щоб побачити панораму Києва вам потрібно буде подолати 185 сходинок.

Софійська дзвіниця

Адреса: Софійська площа

Ціна: 20 грн для дорослих, 10 грн для дітей

Час роботи: щодня 09:00 до 19:00



Прекрасна панорама у центрі міста / Фото: vechirniy.kyiv.ua

Вхід на цей оглядовий майданчик також був закритий до 2015 року. Але сьогодні туристи та місцеві мають можливість подивитись на столицю з висоти 76 метрів. На вас чекає вся краса архітектури центру столиці, а також далекі панорами Лівого берегу.

Замкова гора

Адреса: у бік від Андріївського узвозу треба піднятися по металевих сходах

Ціна: безкоштовно



Для любителів старого Києва / Фото: doba.ua

Найпопулярніший оглядовий майданчик у старій частині Києва та абсолютно безкоштовний. Перед вами відкривається вид на Андріївську церкву, узвіз, прекрасний Подол.

Маріїнский парк

Адреса: вулиця Грушевського, 32

Ціна: безкоштовно



Оглядовий майданчик в Маріїнському парку / Фото: kyivmaps.com

А щоб помилуватися панорамою лівого берега Києва, то варто відвідати майданчик у Маріїнському парку. Він, до речі, безкоштовний.

Хрещатий парк

Адреса: Європейська площа

Ціна: безкоштовно



З Хрещатого парку відкриється неймовірна панорама на місто / Фото: wikipedia.org

Ще одним безкоштовним місцем з красивими краєвидами є Хрещатий парк. Це місце є дуже популярне серед мешканців міста та гостей, адже відкриває види на найкрасивіші місця Києва. В цьому парку ви зможете не лише побачити Київ з висоти пташиного польоту, але й пройтися Мостом закоханих.

Дахи Києва з красивими панорамами

Окрім чудових оглядових майданчиків, неймовірну панораму міста можна побачити з київських дахів. На таких закритих локаціях можна зробити приємний сюрприз коханим, відсвяткувати день народження чи просто весело провести час з друзями. Зауважимо, що наразі дахи закриті.

Дах ЖК "Олександрівський"

Адреса: прос. В. Лобановського 4А

Телефон: 098 365 78 78, 063 539 78 78, 0 44 228 56 78

Ціна: 50 грн/год з людини (біноклі, чай/кава, плед і вай-фай включені у вартість).

Час роботи: з 12 до 22 години



Тут дуже просторо / Фото: kiev.vgorode.ua

Чудове місце з прекрасною панорамою. Тут є бінокль, крісла, дивани і доволі багато місця. Однак, варто зателефонувати наперед, чи працює дах. Адже його час від часу здають у повну оренду для культурних заходів, святкувань весіль чи днів народжень. Коштує така оренда 6-7 тисяч.

Дах недобудови

Адреса: вул. Семашко навпроти буд. 8



Для тих, хто любить нові райони столиці / Фото: livejournal.com

Безкоштовно можна потрапити до 25-поверхової недобудови у Святошинському районі. Це прекрасне місце, щоб помилуватись заходом чи сходом сонця. Але тут ви не отримаєте жодних послуг, тому зважайте на погоду і візьміть теплий зігріваючий напій.

Романтична вечеря на даху

Адреса: прос. Шумського 5

Телефон: +38 093 549 54 54

Ціна: від 1100 грн

Час роботи: цілодобово



Чудова ідея для побачення / Фото: nigrechokphoto.blogspot.com

А от якщо ви прихильник комфортного відпочинку – вам пряма дорога на Березняки. Тут на даху будинку влаштовують романтичні побачення. До ваших послуг – закритий дах та крита альтанка з декораціями. На ваш вибір романтична вечеря та інші вау-ефекти. Наразі дах відкривають лише за попереднім замовленням, і навіть обіцяють знижку.

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Тут також можна відсвяткувати день народження. Але є обмеження: максимум 7 людей і до 22:30. Коштує таке задоволення 1 000 грн в годину. До послуг клієнтів – меблі, декор, посуд.



Оглядові майданчики Києва / Інфографіка 24 каналу