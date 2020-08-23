Червона доріжка, папараці та кінозірки – в Києві відкрився 49-й міжнародний кінофестиваль "Молодість". Це перша кіноподія у світі, яка в умовах карантину проходить не лише в онлайн-, а й і в офлайн-форматі.

На "Молодості" представлена широка програма, до якої увійшли українські та закордонні кіноновинки. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми У Києві стартує 49-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"

Кінофестиваль "Молодість" відкрили в імпровізованій кінозалі біля арки Дружби народів. Організатори зазначили, що локація для цієї урочистої події була обрана не випадково.

Цього разу ми обрали дуже мальовничу точку, у нас там відкривається нереальний вид. Ми робимо повне продюсування на цій локації,

– розповіла генеральна продюсерка LBK production Дарина Бодю.

Поціновувачі кіно не втратили можливості відвідати головну кіноподію столиці. Попри карантин, кіномани прийшли на фестиваль.

"Це можливість розширити кругозір, нарешті побачити приємну атмосферу. І це вибух творчості", – відзначила глядачка Альона.

"Це завжди цікаво, бо воно українське. Цікаво спостерігати, як воно розвивається і куди ми йдемо", – зауважила глядачка Тетяна.

Для деяких акторів фестиваль "Молодість" нагода згадати і свою молодість. Для народного артиста України Євгенія Нищука це дуже особистісний фестиваль.

Тому що в 17 років, коли я приїхав до Києва і вступив до театрального університету, вже в жовтні фестиваль, і як туди потрапити, щоб побачити живих акторів. І раптом хтось побачить мої очі і скаже: "О, цього молодого артиста ми візьмемо в кіно,

– пригадав народний артист України Євген Нищук.



Євген Нищук / Фото LIGA.net

Київський міжнародний кінофестиваль триватиме до 30 серпня. Показ стрічок та зустрічі з митцями відбуватимуться також у кінотеатрі "Жовтень" та Будинку кіно.