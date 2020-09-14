11 вересня у столичному ресторані відбувся бранч з переможницею конкурсу "Міс Україна 2019" Маргаритою Пашою. Модель не лише поспілкувалась із організаторами та гостями події, а й поділилася секретами підтримання тіла у формі, розповіла про свій досвід на Міс Світу-2019 та дала рекомендації дівчатам для успішного проходження кастингу.

На гламурній події зібрались представники різних beaty-сфер, – фахівці з макіяжу та майстри по догляду за волоссям, – ведучий та викладач курсу телевізійного мовлення, директорка конкурсу краси Вероніка Щіпцова, володарка титулу Міс Україна 2019 Маргарита Паша та дівчата, зацікавленні в участі конкурсу. Про це повідомляє 24 канал.

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Маргарита Паша у чарівній білій сукні / Пресслужба "Міс Україна"

Бранч став місцем, де всі присутні змогли обмінятись досвідом та взяти участь у різних майстер-класах, які у майбутньому можуть допомогти у конкурсі краси. Вероніка Щіпцова розповіла , які є критерії відбору на конкурсі та поділилася секретами, на що в першу чергу звертають увагу кастинг-менеджери. На завершення гостей чекав відкритий діалог з 25-річною моделлю Маргаритою Пашою, де вона поділилась секретами ідеальної фігури, хитрощами, як потрапити на кастинг, та про те, як їй вдалось потрапити у топ-40 на Міс Світу-2019.

Бранч з Маргаритою Пашою: фото / Пресслужба "Міс Україна"

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