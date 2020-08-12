Британське королівське подружжя принца Гаррі та Меган Маркл більше не орендуватимуть дорогі будинки у США, оскільки декілька тижнів тому придбали власний. Тепер вони живуть в елітному районі Санта-Барбари у Каліфорнії.

Інформація про переїзд вперше з'явилась у виданні Page Six. За словами інсайдера, подружжя з сином Арчі живе там вже шість тижнів. Недалеко від них також живуть їхні друзі – Опра Вінфрі та Еллен Дедженерес.

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Перед переїздом пара жила у 12-кімнатному особняку з величезною територією у Беверлі-Гіллс, але, схоже, парі набридло орендувати приміщення. Причиною також була, ймовірно, нестабільна фінансова ситуація в пари через карантин, тому зараз пара начебто наважилась на купівлю власного житла.

Вони не гостюють у Опри або ще у когось – вони купили цей будинок самостійно. Для них, як пари і сім'ї, це особливий час – жити на самоті протягом шести тижнів з моменту переїзду. Це те місце, в якому вони хочуть виростити Арчі. Вони сподіваються, що там його життя буде якомога більш нормальним… Це місце, де вони планують бути щасливими, заводити гарних друзів і виховувати Арчі, даючи йому можливість гратися з іншими дітьми його віку,

– поділився інсайдер видання.

Джерело також додало, що подружжя ніколи не мало наміру жити саме у Лос-Анджелесі. Спочатку вони там оселились лише для того, щоб адаптуватись до США після Великої Британії і бути поряд з мамою Меган Маркл – Дорією Редлан. У виданні додають, що купівлю житла у Санта-Барбарі вже підтвердив представник принца Гаррі та Меган Маркл. Будь-які подробиці щодо самого будинку наразі невідомі.