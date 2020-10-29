Український співак KHAYAT (справжнє ім'я – Андрій Хайат) представив нову відеороботу на ліричну композицію "Темно". Це перша ластівка з другого альбому виконавця, який світ почує навесні 2021 року.

KHAYAT відомий тим, що експериментує не лише зі звучанням свої треків, а й з образами. Від фольклору, у якому звично чути усі його пісні, у композиції "Темно" артист залишив лише фірмову вокальну подачу. У ролику він надав перевагу стану та емоціям. Прем'єра відеороботи відбулася на офіцінйому ютуб-каналі виконавця.

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Режисером відео став популярний кліпмейкер DVIZHON (справжнє ім'я – Юрій Двіжон). Він зазначив, що Андрій є одним із небагатьох артистів, з якими він по-справжньому товаришує. Режисер зізнався, що перед зйомками він переживав, щоб ця дружба не зруйнувалась через якісь творчі розбіжності, які часто трапляються в процесі створення відео.

На щастя, ми змогли знайти ту правильну хвилю, яка допомогла нам створити цю роботу такою, яка подобається нам усім. Я поважаю артистів авторів своїх пісень і з "Темно" Андрій відкрився для мене з нової більш глибокої та потаємної сторони. Я щасливий, що зміг доповнити цю пісню своєю візуалізацією,

– акцентував режисер.

Головним завданням кліпу було передання емоційного стану та підсилення його символізм – люстрою, за допомогою якої герой "освітлює" своє життя.



Зйомки кліпу KHAYAT / Фото Ната Курган

KHAYAT зізнається, що завжди дослухається до себе. Пишучи пісні, він намагається візуалізувати музичний твір: "Зйомки кліпу це завжди маленька магія, адже всі картинки, що створювались у твоїй голові при створенні пісні, нарешті оживають. "Темно" більше про стан, про емоції, аніж про якусь сумну, тривіальну історію, тому і відео відповідне. Я дуже вдячний, що вся команда працювала синхронізовано, на одній хвилі і в результаті ми змогли точно транслювати всі атмосферні тонкощі, які було закладено у пісню. Усі люди, що причетні до цієї роботи, в першу чергу, справжні митці і це мене дуже тішить".

Артист, як завжди, виступив стилістом свого кліпу, а до створення одного з образів долучився всесвітньо відомий дизайнер Іван Фролов.

KHAYAT – "Темно": дивіться відео онлайн