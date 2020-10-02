Герцогиня Кембриджська для чергового відеодзвінка обрала улюблену жовту сукню від всесвітньо відомого бренду Dolce & Gabbana. Такий look Кейт Міддлтон продемонструвала вже вдруге.

Минулого тижня герцоги Кембриджські за допомогою відеозв'язку зв'язалися з рятувальниками і підприємцями австралійського острова Кенгуру. Відомо, що на початку 2020 року в Австралії вирували пожежі і цей острів також постраждав від вогню. Такі події не залишили Вільяма та Кейт байдужими.

Читайте також У блакитній сорочці та джинсах-скіні: новий образ Кейт Міддлтон – фото

На офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі опублікували нове відео. На ньому видно, як Кейт і Вільям розмовляють з рятувальниками про наслідки стихії. Звісно, що не залишилася осторонь тема пандемії коронавірусу, яка також не оминула Австралію.

Ми раді чути про дух єдності в Австралії, який ми з Кетрін спостерігаємо, коли приїжджаємо туди. Австралійці прекрасно піклуються одне про одного, те, як ви згуртувалися – фантастика,

– наголосив принц Вільям.

Королівське подружжя мило усміхалося, коли побачило в кадрі маленьку коалу на ім'я Грейс. Вільям зазначив, що вона прекрасно виглядає, а, отже, за нею добре доглядають.

Кейт Міддлтон повторила образ

Для відеорозмови герцогиня Кембриджська обрала жовту сукню з короткими рукавами від елітного бренду Dolce & Gabbana. Розкішне волосся Кетрін акуратно вклала, а на обличчі зробила красивий денний макіяж з акцентом на очах.

Варто зазначити, що Кейт вже вдруге одягає на публіку цю сукню. Вперше вона постала в ній перед громадськістю у 2018 році. Тоді герцогиня побувала на Вімблдонському турнірі.



Кейт Міддлтон у сукні Dolce & Gabbana / Фото Getty Images