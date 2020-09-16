Герцоги Кембриджські повертаються до роботи. Після кількох місяців самоізоляції принц Вільям і Кейт Міддлтон відновили свої офіційні виходи. Днями подружжя відвідало легендарну пекарню, а їхні ефектні фото миттєво розлетілись світовими ЗМІ.

Для цього особливого виходу Кейт Міддлтон підібрала барвисту червоно-білу сукню, передає 24 канал. Одяг вона обрала з колекції британського бренду Beulah London. Цим вбранням герцогиня Кембриджська підтримала тенденцію і заклики до правильного споживання, адже сукню вже двічі демонструвала під час карантинних відеоконференцій.

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Ефектний образ Кейт Міддлтон доповнила елітним взуттям: герцогиня красувалась у коричневих човниках від Ralph Lauren. Прикраси з королівської колекції та розплетене хвилясте волосся завершили look знаменитої британки.



Новий вихід герцогів Кембриджських / Фото Twitter / @KensingtonRoyal

У такому ефектному вбранні Кейт Міддлтон супроводжувала принца Вільяма у Лондоні. Герцоги Кембриджські відвідали одну з найстаріших пекарень Beigel. Заклад заснували ще в 1974 року, а королівська родина, як і сотні британці залюбки навідуються туди.

Під час офіційного виходу Вільям і Кейт поцікавились, чи повпливала пандемія коронавірусу на роботу пекарні, а також допомогли працівникам робити випічку. Для цього герцоги Кембриджські одягнули фартухи і стали помічниками кондитерів. Весь час представники британської монархії носили медичні маски. Однак це не заважало їм жартувати на кухні. Замішуючи тісто на булочки, принц Вільям посміявся, що їхня пара чудово працює стажерами.

Новачкам завжди щастить! Але почекаємо, поки побачимо наслідки нашої роботи, – пожартувала Кейт, натякнувши, що випічка може бути не ідеальною.

Цікаво, що пекарня, яка переживає кризу через менший наплив покупців, щодня долучається до благодійності. Заклад жертвує їжу та кошти для малозабезпечених родин Іст-Енду.

Щоб подивитись, яка ситуація в цьому районі Лондона, принц Вільям і Кейт Міддлтон вирушили туди. Королівське подружжя відвідало мусульманське ком'юніті і центр зайнятості, де поспілкувалось з місцевими жителями.

Офіційний вихід принца Вільяма і Кейт Міддлтон / Фото Twitter / @KensingtonRoyal