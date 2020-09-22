Незважаючи на те, що на вулиці – бабане літо, організатори новорічних дійтств вже активно працюють над тим, щоб зробити початок 2021 року яскравим та незабутнім. В мережі вже з'явився проєкт ялинок, які стоятимуть на Софійській і Контрактовій площах в Києві.

Організаторами свята Нового року стала громадська організація Folk Ukraine, які цьогоріч вирішили стилізувати новорічну "красуню" у стилі казкового лісу. Ялинка на Софійській площі матиме вражаючий вигляд, адже це буде не просто дерево з яскравими ліхтариками, гірляндами та іграшки. Про це повідомляє видання "Сегодня".

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Як виглядатиме ялинка на Софійській площі?

"Тематика нового року 2021 – казковий ліс. Головна ялинка країни цього разу буде дивувати всіх. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною. У січні цього року ми провели відповідні заміри і вже готові до втілення наших планів", – розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.



Візуалізація головної ялинки на Софійській площі у Києві 2020-2021 / Фото Folk Ukraine

В її основі планують поставити величезний пень, діаметром у 10 метрів, у середині якого облаштують фотозони. У разу посилення карантину з цих утворів будуть просто виглядати сови.

"Потрапити в нього (пень, – LifeStyle 24) бажаючі зможуть через великі двері і вийти, спустившись спеціальною драбиною. У пеньку відкриватимуться віконця, а з них — визиратимуть сови. Пень буде служити підставкою і на ньому ми встановимо головну ялинку країни", – додав Добруцький.

Щодо оздоблення головної ялинки країни, то на ній можна буде побачити різноманітні іграшки звірят, а також різноманітні "дари" лісу – шишки, грибочки, жолуді та інше. Все це завершуватиме спеціальна зірка на вершечку ялинки, а поміж іграшок висітимуть лампочки у вигляді свічок. Сама ж ялинка матиме висоту до 31 метра.

Навколо головної ялинки буде 5 фотозон з меншими ялинками – близько 8 – 10 метрів, а поруч з ними стоятимуть лісові герої – ельфи, гноми і звірі.

Як виглядатиме ялинка на Контрактовій площі?

Щодо ялинки на Контрактовій площі, то невідомо небагато. Наразі повідомляють, що команда Folk Ukraine планує прикрасити її елементами петриківського розпису.



Візуалізація головної ялинки на Контрактовій площі у Києві 2020-2021 / Фото Folk Ukraine