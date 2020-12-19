19 грудня християни вшановують пам'ять одного із найпопулярніших і наулюбленіших святих, особливо у дітей — святого Миколая Чудотворця. Окрім подарунків та яскравих вражень у цей день, ми отримуємо чудові спогади з дитинства, коли все здавалось казкою. Святкові картинки-привітання до Дня святого Миколая — дивіться далі у матеріалі Lifestyle 24.

Свято Миколая найчастіше асоціюється із чудесами, радощами та святковою атмосферою. Цей день сповнений сімейним теплом, дитячою казкою та тим, чого найбільше чекає малеча – подарунків від дідуся з сивою бородою.

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День святого Миколая вчить нас робити приємнощі іншим, дбати про своїх близьких і при цьому допомагати тим, хто цього потребує. Цієї магічної ночі з нетерпінням чекають і дорослі, і діти, адже кожному з нас Чудотворець та його помічники приготували трішки щастя в красивих пакунках.

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Щиро вітаємо вас з цим святом і бажаємо радості та гарного настрою. Якщо вам не вдається привітати рідних або друзів з улюбленим святом особисто – зробіть це за допомогою оригінальних картинок-привітань!

Картинки-привітання до Дня святого Миколая



Картинки з Днем святого Миколая



19 грудня – Миколая



Привітання з Днем святого Миколая



Вітання з Днем святого Миколая