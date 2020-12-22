День святої Анни: найкрасивіші картинки-привітання
22 грудня, православні та греко-католики святкують день зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Сьогодні святкують іменини всі жінки з іменем Анна. Найкрасивіші картинки-привітання з днем Ангела Анни – дивіться у матеріалі.
Всі жінки особливо вшановують день непорочного зачаття праведної Анни, яка потім стала матір'ю Діви Марії. Саме їхньою покровителькою вважається свята. Також, Анна є заступницею багатьох жіночих професій, тож цього дня не рекомендують займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням та іншою хатньою роботою.
До речі День Анни: традиції та прикмети свята
Картинки-привітання з днем Анни
День Ангела Анни
Свято Анни 2020
Красиві картинки-привітання зі святом Анни
22 грудня – іменини Анни
Картинки з іменинами Анни
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