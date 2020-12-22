22 грудня, православні та греко-католики святкують день зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Сьогодні святкують іменини всі жінки з іменем Анна. Найкрасивіші картинки-привітання з днем Ангела Анни – дивіться у матеріалі.

Всі жінки особливо вшановують день непорочного зачаття праведної Анни, яка потім стала матір'ю Діви Марії. Саме їхньою покровителькою вважається свята. Також, Анна є заступницею багатьох жіночих професій, тож цього дня не рекомендують займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням та іншою хатньою роботою. ​До речі День Анни: традиції та прикмети свята Картинки-привітання з днем Анни

День Ангела Анни

Свято Анни 2020

Красиві картинки-привітання зі святом Анни

22 грудня – іменини Анни

Картинки з іменинами Анни