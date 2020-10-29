Український рок-гурт із Закарпаття "Рокаш" вже завтра, 30 жовтня, дасть перший концерт після тривалого перебування на карантині. Напередодні виступу, який відбудеться у Львові, журналісти LifeStyle 24 поспілкувалися з лідером колективу Віктором Янцо.

В інтерв'ю 24 каналу Віктор розповів про творчість на карантині, презентацію нової пісні та колаборації. Також Віктор поділився подробицями особистого життя. Так, під час карантину він почав будувати будинок і детальніше розповів про цей процес.

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У вас буде перший концерт після карантину. Коли саме він відбудеться?

Концерт відбудеться 30 жовтня у львівському клубі "Малевич". Сподіваюся, він пройде так само вдало, як і докарантинні львівські концерти, оскільки публіка цього міста дуже тепло приймає нас. Хоча в Закарпатті ми теж досить відомі, але Львів – це особливе місто.

Коли був останній концерт до запровадження карантину?

Виступ був в лютому, також у Львові. Це символічно, адже ми завершили виступи до запровадження карантину у Львові і тепер розпочинаємо також звідти.



Виступ гурту "Рокаш" / Фото Пресслужба

Це правда, що у колективі є новий гітарист?

Під час карантину ми почали писати нові треки. Не обійшлося і без експериментів. Були деякі "кроки в бік" (я про трек "Шпілі-вілі"). Ця робота нетипова для нас і публіці вона не сподобалася. Тому продовжили ми у своєму старому стилі, записавши трек "Бо вже весна", і це передбачало повернення до гітарного саунду. В Закарпатті великий дефіцит гітаристів, але нам пощастило знайти гітариста саме в Мукачеві. На концерті прихильники почують дещо оновлене звучання "Рокаша".

Чому обрали осінь для презентації пісні "Бо вже весна"?

Ми почали роботу над цією піснею з урахуванням нового саунду, який з'явився з приходом гітариста, але презентувати пісню навесні не було жодного змісту, оскільки в той період усі теми просіли, включно з музикою та переглядами. Та і весни у нас, насправді, не було, тому що усі ми перебували в закритому приміщенні, не виходячи на вулицю, коли усе цвіло і пахло, і весна була тільки всередині людей. А зараз хоч і осінь, ми вирішили презентувати цей трек, оскільки бачимо пожвавлення активності людей в соцмережах.

Чи було натхнення під час карантину до написання нових пісень?

Так, багато пісень записали не тільки для "Рокаша", але і для гурту АНЦЯ, який я продюсую і у якому бере участь моя дружина Ірина Янцо. Взагалі у міжсезоння, коли нема концертів, ми зосереджуємося на студійній роботі – записуємо пісні, знімаємо кліпи. Коли починається щільний концертний графік часу для студійної роботи не вистачає.



Віктор Янцо / Фото Пресслужба

Розкажіть про ваші колаборації. Їх є дуже багато – Віктор Винник, Марина і компанія. Плануєте ще щось?

Після колаборації з Іваном Поповичем, яка вже має понад мільйон переглядів, хочеться робити не гірше. Я б звісно хотів продовжити спільну творчість з яскравими артистами, особливо з Закарпаття, адже крім згаданих Івана Поповича та Марини Полончак, ми маємо спільний трек з талановитою оперною співачкою родом з Ужгорода – Ангеліною Моняк, хором ужгородського інституту культури та мистецтв, вокальним гуртом BREVIS, програму з симфонічним оркестром Закарпатскьої обласної філармонії, неодноразово на концертах виконували наші пісні у дуеті з Іваном Пилипцем. Були ідеї зробити щось спільне з керівником студії "Наша Файта" Михайлом Карпенком, а ще я б із задоволенням співпрацював з Аліною Паш.

Ви сказали, що записали багато нових композицій, чи можна очікувати новий альбом?

Так, ми постійно щось записуємо. Думаю, що до кінця року назбирається матеріалу на повноцінний альбом, хоча натхнення не передбачиш. На концерті ще буде нова пісня, досить незвична для нас. Це буде кавер, хоча каверів з гуртом "Рокаш" ми дотепер, здається, і не робили. Це буде кавер на пісню "Верховино, мати моя". Пісня композитора Машкіна. Це є радянський композитор, який є символом тогочасного Закарпаття. Але я зробив з неї ліричну, натхненну композицію, яка символізує любов до рідного краю. На неї ми вже придумали кліп, і це має бути золота осінь. Коли у нас золота осінь – починається бабине літо. Ми хочемо встигнути все відзняти, тож кліп буде дуже простенький. Хочеться встигнути видати його в сезон, щоб люди дивилися про осінь, коли вона за вікном.

Під час карантину ви разом з дружиною почали власноруч будувати дім. Це щось нове для вас?

Ні, якби я не був музикантом, був би прорабом. Коли навчався в Києві, то влітку підробляв на будівництві – ми прокладали підземні комунікації в тресті "Київпідземшляхбуд". Після того я повернувся в Мукачево і вирішив почати будувати. Спочатку вчився, а потім мені сподобалося. Довгий час не займався цією справою, а під час карантину з'явилося багато часу, кудись було потібно витрачати свою енергію, і я продовжив будувати свій будинок без допомоги майстрів, власноруч. Це для мене як заняття спортом, але коли після фізичної активності ти бачиш кінцевий результат.

Гурт "Рокаш" запрошує до Львова на "Осінній концерт", який відбудеться 30 жовтня о 19:00 у клубі "Малевич".



"Осінній концерт" гурту "Роканш" / Фото Пресслужба