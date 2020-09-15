Українська співачка Jerry Hеil після вибуху піснею "Ахрана, атмєна", продовжує дивувати новими хітами. Сьогодні, 15 вересня, дівчина представила кліп #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА.

Українська поп-виконавиця Jerry Hеil презентувала новий кліп на вибуховий трек #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА. Музичний екшн знімали три доби. Ролик виклали на сторінці співачки в ютубі.

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В основу сюжету кліпу лягла історія про дівчину, яка втомилась від надокучливої роботи в офісі. Вона мріє про роботу кур'єркою та, врешті, стає нею. Головну роль грала сама співачка Jerry Heil.

Кліп стане першим в новій ері моїх відеоробіт, яку я нарекла МЕМклама – коли бренд стає головним героєм відео, довіряючи моєму баченню! Для цього бренду потрібно не боятися самоіронії, тому що майбутнє реклами, як вже писав американський Форбс – за мемасами!

– прокоментувала Яна своє відео.



Яна на зйомках кліпу / Фото з відкритих джерел

Участь в кліпі взяли блогери з соціальної мережі TikTok, тож українські підлітки зможуть побачити у ролику Jerry Heil своїх кумирів. Режисером став Тіма Дарменов, який зізнався, що вважав, що з Яною буде складно виконувати свої обов'язки.

Дивитись Jerry Hеil – #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА онлайн: