Італійський виконавець Альфонсо Олівер презентував відеокліп на пісню Signorina. Це – його спільна робота з українською співачкою Дариною Бурнос.

Зйомки кліпу відбувалися в Україні, у Львові. Про це Альфонсо Олівер розповів у ексклюзивному коментарі 24 каналу.

Раніше Італійський співак зняв кліп у Львові та заспівав українською: відео

У кліпі італієць просить українську дівчину провести з ним годину. Але вона відмовляється, співаючи: "Я є українка, серйозна я дівчина. Я заслуговую на справжні почуття".

Олівер пояснив: багато італійців вважають, що слов'янки – найгарніші, але водночас найлегше піддаються спокусі. Пісня Signorina написана, аби розвіяти цю хибну думку.

Дивіться відеокліп Альфонсо Олівера та Дарини Бурнос на пісню Signorina:

"Проживши кілька років в Україні, я переконався, що українки – красиві, сильні духом і горді, в доброму сенсі цього слова", – наголосив співак.

Українські слова пісні написала співачка Дарина Бурнос, з якою італієць співає у дуеті. За словами виконавця, їй прекрасно вдалося передати його меседж, представити дух справжньої українки.

Про роботу над кліпом

Спочатку Альфонсо мріяв зняти відеокліп на пісню Signorina на набережній Неаполя. Проте закриті кордони та пандемія коронавірусу вкотре радикально змінили його наміри.

"Та все ж таки нам вдалося втілити ідею пісні у відео. Не перестаю захоплюватися креативністю нашого режисера, Алекса Сторожука, та професіоналізму студії відеопродакшну SFrames", – прокоментував виконавець.

Й додав, що особливої "іскри" до роботи додала хореографічна команда зі Львова – Best entertainment team.

Довідка. Пісня Signorina входить до альбому Альфонсо Олівера "Гордий італієць" (Un italiano fiero), який можна послухати на усіх музичних платформах.

Про плани на майбутнє

Італієць також розповів про свої найближчі творчі плани. "На жаль, концертів зараз не планую. Спостерігаю за ситуацією у світі і волію, аби це жахіття якнайшвидше закінчилось. Творчість розвивається, муза мене не зраджує (сміється – 24 канал)", – запевнив він.

Робота над новим відеокліпом співака стартує вже восени 2020 року. "Про неї згодом розкажу, все по черзі, потрібно ж тримати інтригу", – зазначив Альфонсо Олівер.