Актриса Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану у 4 сезоні "Корони", дала нове інтерв'ю. У розмові з журналістами вона прокоментувала свою роль та зізналась, що насправді в Леді Ді та Меган Маркл є багато спільного.

Відверте інтерв'ю вийшло у новому випуску журналу Town and Country. Емма Коррін вирішила звернути увагу на свою героїню в серіалі "Корона" – принцесу Діану. За словами актриси, Леді Ді просто хотіла стати частинкою королівської родини та не думала, що журналісти влаштовуватимуть справжні полювання за новими кадрами з нею.

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В цій історії простежуються і паралелі з герцогинею Сассекською Меган Маркл, яка навіть після складання королівських обов'язків перебуває під прицілом камер папараці.

Інколи хочеться похитнути ці таблоїди і сказати: "Ви не бачите, що історія повторюється?" Холодність, традиції та очікування чогось від дій… Я не думаю, що принцеса Діана хотіла цього,

– розповіла Емма Коррін.

Що відомо про боротьбу принца Гаррі і Меган з пресою

На початку жовтня 2019 року, коли герцоги Сассекські ще виконували королівські обов'язки, принц Гаррі подав судовий позов проти таблоїдів The Sun і Daily Mirror. У заяві він наголосив, що журналісти переходять межу та порушують закони в прагненні отримати ексклюзиви. Так, раніше преса прослуховувала телефон принца Гаррі та цькувала його дружину Меган Маркл. І останнє найбільше обурювало внука Єлизавети ІІ.

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"Настає момент, коли єдине, що потрібно зробити – це протистояти цій поведінці, яка поволі знищує людей та руйнує їхні життя. Простіше кажучи, це знущання, які лякають і змушують мовчати. Ми всі знаємо, що це неприйнятно на будь-якому рівні. Ми не будемо і не можемо вірити, що у світі за це не несуть жодної відповідальності", – наголосив принц Гаррі, передає People.

Герцог Сассекський неодноразово говорив, що трагічна смерть його мами у 1997 році повпливала на все його життя. Принцеса Діана загинула в автокатастрофі, коли намагалась уникнути переслідувань зухвалих папараці. Після цього головне завдання принца Гаррі – вберегти свою дружину Меган Маркл від подібного.

Найбільший мій страх – це повторення історії. Я бачив, що трапляється, коли до когось, кого я дуже люблю, ставляться не як до реальної людини. Я втратив свою матір і зараз спостерігаю, як моя дружина стає жертвою тих самих сил, – додав Гаррі.

Наразі герцоги Сассекські відмовились від королівських обов'язків та не претендуватимуть на трон. Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали жити у Лос-Анджелес, де активно співпрацюють з кіновиробниками та продовжують вести благодійні проєкти. Пара виховує єдиного сина Арчі Гаррісона, який росте, не знаючи, що таке надмірна увага преси.