Молода українська співачка OPIYA презентувала яскраву музичну композицію "Падаю", в сюжеті якої історія, що захоплює з перших акордів.

Над створенням цього хіта OPIYA працювала протягом двох місяців. За цей час юна артистка зуміла не лише записати та підготувати трек до релізу, а й запланувати зйомки лірик-відео. Прем'єра треку відбувалася на офіційному ютуб-каналі співачки.

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Я завжди хвилююся перед релізом треку. Сподіваюся, що мої шанувальники відчують у ньому щось своє. Своє – це ті емоції, що закарбувалися в пам'яті від щасливих моментів, які хочеться пережити знову,

– зізналася OPIYA.

Нова пісня має дві назви. За офіційною версією – "Падаю", інша – "Без тебе". OPIYA зазначила, що їй більше подобалася перша назва, тому й залишила її.



Співачка OPIYA / Фото Пресслужба

"Прочитавши текст, я дивувалася. Автор пісні ніби передав мої думки, тільки іншими словами. Рідко можна зустріти людей, які з тобою на "одній хвилі". Впевнена, що така співпраця зацікавить слухачів. Хочеться розповісти цю історію по-особливому", – поділилася виконавиця.

OPIYA – "Падаю": слухайте пісню онлайн