Відома співачка зі Львова Ірина Федишин збирає концертні зали по всій країні та часто їздить до Києва заради телезйомок. Зірка розповіла, чому за роки музичної кар'єри так і не наважилась переїхати з рідного міста до столиці.

33-річна артистка Ірина Федишин стала гостею ранкового шоу на каналі "Україна". Разом з ведучою вони приготували курку з рисом і овочами та десерт з часником. Однак зірка поділилась не лише власними рецептами, а й розповіла про особисте. Відео інтерв'ю з'явилось в інстаграм-профілі програми "Ранок з Україною".

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Ірина Федишин відповіла на одне з найпопулярніших питань та зізналась, чому разом з чоловіком і дітьми не переїжджає до Києва зі Львова. У столиці виконавиця з'являється регулярно: презентує нові пісні на радіо та стає зіркою програм на телебаченні. Заради цих ефірів і зйомок вона ладна долати понад 500 кілометрів кілька разів на тиждень, однак виїхати зі Львова поки неготова.

Я розумію, що треба переїжджати, але я трохи сімейна. Люблю цей Львів і все. Цей спокій мене надихає і мені трохи важко наважитися переїхати до Києва,

– поділилась Ірина Федишин.

Зауважимо, що родина співачки мешкає на Львівщині. Свою маму Лесю Ірина Федишин називає найкращою подругою і порадницею, а от зі знаменитими колегами тісної дружби в артистки не виникло: "Знаємось, зустрічаємось, спілкуємось і не більше того".