Ірина Федишин зізналась, чому не наважується переїхати зі Львова до столиці
Відома співачка зі Львова Ірина Федишин збирає концертні зали по всій країні та часто їздить до Києва заради телезйомок. Зірка розповіла, чому за роки музичної кар'єри так і не наважилась переїхати з рідного міста до столиці.
33-річна артистка Ірина Федишин стала гостею ранкового шоу на каналі "Україна". Разом з ведучою вони приготували курку з рисом і овочами та десерт з часником. Однак зірка поділилась не лише власними рецептами, а й розповіла про особисте. Відео інтерв'ю з'явилось в інстаграм-профілі програми "Ранок з Україною".
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Ірина Федишин відповіла на одне з найпопулярніших питань та зізналась, чому разом з чоловіком і дітьми не переїжджає до Києва зі Львова. У столиці виконавиця з'являється регулярно: презентує нові пісні на радіо та стає зіркою програм на телебаченні. Заради цих ефірів і зйомок вона ладна долати понад 500 кілометрів кілька разів на тиждень, однак виїхати зі Львова поки неготова.
Я розумію, що треба переїжджати, але я трохи сімейна. Люблю цей Львів і все. Цей спокій мене надихає і мені трохи важко наважитися переїхати до Києва,
– поділилась Ірина Федишин.
Зауважимо, що родина співачки мешкає на Львівщині. Свою маму Лесю Ірина Федишин називає найкращою подругою і порадницею, а от зі знаменитими колегами тісної дружби в артистки не виникло: "Знаємось, зустрічаємось, спілкуємось і не більше того".