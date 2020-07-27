Популярна українська співачка Ірина Федишин днями прогулялася вуличками культурної столиці України. Разом із сім'єю зірка побувала у Львові, де зробила декілька яскравих кадрів.

Ірина Федишин належить до тих знаменитостей, які полюбляються ділитися з шанувальниками багатьма моментами із творчого та особистоо життя. Влітку вона продовжує мандрувати та вивчати рідний край разом із чоловіком та синами. Днями артистку можна було зустріти на вулицях Львова. Вона вирішила скористатися нагодою та у теплий сонячний день влаштувала прогулянку, а фото та відео опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Ірини Федишин

Знаменитість постала перед публікою у білих обтислих штанах та яскраво-рожевій футболці із написом "Хочу на Мальдіви". Саме такий принт має нова колекція її фірмових футболок. Ірина поєднала look із білими кедами. Довге біляве волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на губах.

На обличчі виконавиці, як завжди, сяє усмішка. Вона ніколи не втрачає позитиву та дарує прихильникам лише приємці емоції. Федишин насолоджується кожним днем та із задоволенням проводить літо. Зірка не залишає у своєму житті місця для суму і в цьому може бути прикладом для багатьох людей.

Літній Львів. Сьогодні без дощу. А вулицю, мабуть, впізнає не кожен,

– написала в публікації Ірина.

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