Зовсім нещодавно Віктор Винник та гурт "МЕРІ" презентували нову пісню "Чорні очі", яка відразу захопила шанувальників! Чудово доповнило композицію лірик-відео, у якому виконавець постав у несподіваному образі. Соліст вирішив розповісти LifeStyle 24 про створення композиції та творчість гурту загалом.

У новому інтерв'ю 24 каналу Віктор Винник розповів про те, що наштовхнуло на створення такої особливої композиції, як виник образ романтичного волоцюги, коли можна буде послухати улюблені хіти наживо, а також які ж очі припали йому більше до душі: чорні чи сині?

Зверніть увагу Віктор Винник і МЕРІ презентували нову пісню "Чорні очі": яскраве відео

Пісня "Чорні очі" стала приємною несподіванкою від Віктора Винника та гурту "МЕРІ", адже вона, безумовно, стане справжнім порятунком від осінньої депресії! У музиці пісні об'єдналися українські фольклорні елементи та балканські мотиви. Як виник задум такого несподіваного поєднання?

Віктор Винник: Я полюбляю творчість Ґорана Бреґовіча, також мені дуже подобається фольк-музика різних народів, передусім українська. Але поки що, на жаль, українська музика цього напряму розвивається не дуже зрозуміло для мене: що не пробують робити/писати, то дуже часто виходить типова весільна полька…

А от балканські мотиви стали чомусь мені близькими. Я завжди хотів спробувати написати пісню у подібній стилістиці, але якось руки до цього не доходили. Під час карантину поменшало концертів, і відповідно побільшало часу для творчих експериментів. Саме так й з'явилась нова робота "Чорні очі".

Щодо творчості сербського композитора Ґорана Бреґовіча. Чим саме вона Вас приваблює? Які його композиції Ви б порекомендували читачам обов'язково послухати?

Творчість цього виконавця мені подобається глобально. Також дуже імпонує його погляд на фольклорні джерела, адже він не завжди їх пропонує у чистому вигляді: часто бере ключові, основні моменти балканської музики і трансформує їх у найрізноманітніших варіантах. Як наприклад, у музиці до відомого голлівудського фільму "Аризонська мрія", чи в інших популярних фільмах Еміра Кустуріци, де присутня музика самого Ґорана Бреґовіча ("Час циган" "Підпілля", "Андерграунд").

Я кілька разів був на його концертах. Це щось неземне! Це надзвичайно круто! Для мене Ґоран Бреґовіч – це справжній рок-н-рол, хоча там не використані барабани, електрогітари і так далі… Духові інструменти і активна ритміка формують такий собі "балканський сплав", який містить надзвичайну, вогняну енергетику.

Я б порекомендував послухати найвідоміші роботи Ґорана Бреґовіча, які, зрештою, і Google запропонує усім послухати (Сміється): це спільна робота польської поп-співачки Kayah (Кая) із Ґораном Бреґовічом під назвою Kayah i Bregović. У 90-і роки це була справжня бомба! Шкода, що в Україні ніхто не співпрацював з цим музикантом, адже він спрацював і співпрацює з багатьма світовими артистами.

Композицію "Чорні очі" чудово доповнило лірик-відео, яке теж містить українські народні елементи, що перегукується із піснею. Як виникла ідея створення такого відеоряду із фото, а також співпраці із дрогобицькою фольклористкою та волонтеркою Оксаною Рудавською? Чому обрали образ романтичного волоцюги?

Образ романтичного волоцюги обрав, бо для мене такою була перша асоціація з Балканами. Знову ж таки, якщо згадати фільми того ж Кустуріци, зокрема "Час циган", то там зображене життя цієї народності. Особливо там запам'ятався мені стиль одягу з цієї кінострічки: це така собі еклектика, присутні багато деталей, що перегукується з моїм образом у лірик-відео.

А з приводу використання українських хусток, то спочатку я думав, що мені вистачить буквально однієї-двох для фотосесій, але моя знайома, Інна Деменюк, порадила мені, вірніше, вона навіть сама позичила їх в Оксани Рудавської (вони обоє є волонтерками), адже знала, що вона колекціонує такі речі, й запропонувала допомогти. Оксана дала нам велику кількість хусток! Я був вражений їхнею різноманітністю і красою. Мені шкода, що ми навіть усіх не використали, тому що це було би дуже багато фотографій.

Коли ми почали фотосесію, то були захоплені тим, наскільки ці хустки доповнюють образ, наскільки додають йому шарму. Шкода, що пісня коротка, і не вдалося показати усіх відзнятих фото. Але я думаю, що ми обов'язково будемо їх десь використовувати в майбутньому, тому що дуже хочеться, щоби красу і різноманітність українських хусток побачили багато людей.

Багато з них раритетні, деяким більше ста років! Також я був вражений якістю їхнього виконання, адже вони дуже добре збереглися, кольори дуже яскраві, тому від них неможливо відірвати погляд!

Чи відчуваєте після прем'єри фідбек від прихильників? Чи думаєте над створенням кліпу до пісні? Який він би мав бути на Вашу думку?

Тут важко щось прогнозувати… Здавалося б, от написав гарну пісню, а публіка може її сприйняти доволі прохолодно. Саме тому я вже не займаюся прогнозуванням, але приємно, що це лірик-відео дає дуже хороші результати: за кілька днів вже доволі багато переглядів і їхня кількість росте. Також багато відгуків, в основному – позитивних, дуже мало дизлайків.

Все йде до того, що найближчим часом потрібно буде задуматися над кліпом. Яким він буде – я ще не знаю… Якщо буду звертатися за допомогою до режисерів, то також буду чекати ідей і від них. Якщо таке станеться (а таке вже було неодноразово), що режисером буду виступати сам, то в мене звичайно є якесь бачення цього. Це має бути щось справжнє, наприклад, з тими ж хустками… Також цікаво було б зобразити осінні Карпати, коней, простори, тобто в певному сенсі зобразити таку собі "циганщину" у хорошому і широкому розумінні цього слова.

Який настрій на Вашу думку має донести до слухача пісня "Чорні очі"?

Думаю, повністю передбачити, як пісню сприйме слухач практично неможливо. Ми зараз живемо в досить непростий час, і я хочу, аби слухачі мали можливість хоч на кілька хвилин відволіктися від сірої дійсності!

Ми ще не виконували цієї пісні наживо, але думаю, що на найближчих концертах ми випробуємо її на публіці, і мені дуже цікаво, якою буде їхня реакція! Але поки що, за відгуками у мережі, враження, які отримують слухачі після прослуховування, є позитивними, і це чудово!

Також для мене ще дуже цікаві враження слухачів, оскільки ця пісня є не притаманною для нас. Це такий собі "крок в бік", творчий експеримент. До речі, я ніколи не боявся робити експерименти, тому що в рамках колективу у творчому плані ми можемо дозволити собі практично все, будь-яку стилістику. Який сьогодні настрій, такою й буде нова робота.

Вважаю, що це прекрасно, бо знаю, що є артисти, які от бояться вийти за рамки. Можливо, їм і цікаво спробувати щось нове, але вони бояться реакції слухача/прихильника. На мою думку, це неправильно. Треба експериментувати, поки є ідеї.

Наскільки важливим на Вашу думку є збереження і поширення української пісні (пісень, створених в етно-стилі та автентичних народних пісень)? Чи є це зараз на часі?

Це завжди має бути на часі, тому що це наш національний код, це, що пройшло перевірку століттями, на жаль, часто заборонами, гоніннями, але дійшло до наших днів… І коли ми отримали нарешті свою державу (згадайте також, що цього не було віками, століттями!), саме до цього потрібно прикладати неабияких зусиль, щоби зберегти цей величезний скарб!

Інше питання полягає в тому, що хочеться, щоби це було не заскорузло, як наприклад, в радянські часи: рушничок, Шевченко на стіні з вусами і шапкою… Хочеться, щоби це було живим і справжнім!

Не дивлячись на те, що всі ці пісні прийшли до нас з глибини віків, вони, якщо на них подивитись під правильним кутом, вони однаково є живими й сучасними. Це не наше вчорашнє, це – сьогоднішнє! На мою думку, це потрібно розуміти і саме у такий спосіб пропагувати.

Де можна буде послухати Вас найближчим часом? Коли буде презентація нового альбому наживо?

Карантин поки продовжує ламати наші плани, тому що була ідея починати презентацію нових наших робіт з осені, але обмеження продовжуються, зони – то червона, то помаранчева… Тому поки важко про це говорити. Тим більше, що "Чорні очі" – це вже пісня з наступного альбому, як наші вже попередньо заявлені роботи (наприклад, "Бувай ми здорова").

На жаль, так сталось, що ми ще не презентували нашого п’ятого альбому, а вже випускаємо пісні, які увійдуть до шостого. Але так чи інакше, це обов’язково відбудеться, щоправда поки ще не можемо говорити про конкретні дати.

І наостанок ще одне запитання: "Чорні очі чи сині?"

Ех… Це цікаве і важке запитання! Насправді, саме про це композиція: про важкий вибір… Думаю, відповісти тут можна словами пісні: "Чорні очі, як темна ніч, сині очі, як чисте небо!" Не хочеться також допускати жодної дискримінації у цьому питанні, але вибирати треба (Сміється). Скажімо так, хай кожен для себе зробить цей вибір, і так чи інакше я його маю зробити теж!

Віктор Винник і МЕРІ – "Чорні очі": дивіться відео онлайн

Автор: Наталя Мендюк

Фото: пресслужба виконавця