Британська королева Єлизавета ІІ задоволена тим, як принц Вільям та Кейт Міддлтон виконують королівські обов'язки. Монарше подружжя прагне стати ближчим до народу і Її Величність впевнена, що зможуть стати гідними спадкоємцями престолу.

Такими подробицями інсайдер поділився з виданням Daily Star. Герцоги Кембриджські ніколи не були в центрі скандалів, тому мають відмінну репутацію, а також прихильність громадськості.

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За словами джерела, королева впевнена, що Кейт та Вільям зможуть правити: "Єлизаветі ІІ подобається, що навколо Кейт та Вільяма ніколи не було ніяких драм або скандалів. Попри те, що першим в черзі на престол є принц Чарльз, герцоги вже зараз взяли на себе велику частину королівських обов'язків. Королева обожнює Кейт".

Наразі Кейт Міддлтон та принц Вільям намагаються стати ближчими до народу. Звісно, що вони дотримуються усіх королівських правил та традицій, проте не можна заперечувати, що деякі з них будуть проявлятися у більш вільній формі. Зокрема, йдеться про дрес-код та прояв почуттів на публіці.

У світі вже тривалий час поширюється коронавірусна хвороба, тому королівська сім'я, як і інші, перебувала на карантині. Та незважаючи на це, принц Вільям продовжував виконувати королівські обов'язки в онлайн-форматі. Протягом карантину він виконав 69 зобов'язань, серед яких були телефонні дзвінки, відеоконференції та особисті зустрічі.