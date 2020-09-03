Пісня російського шансоньє Михайла Шуфутинського "Третье сентября" вже не перший рік в цей день стає головним мемом! Тільки й розмов, що про календар, горобину і вогнища. Чому пісня стала такою популярною, а також найкращі меми та коуби з нею – далі в матеріалі.

Пісня "Третье сентября" Михайла Шуфутинського була написана ще в 1994 році, але лише через 20 років її очікувала справжня популярність, пише 24 канал.

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У 2011 році в популярній на той момент соцмережі "ВКонтакте" з'явився перший мем – на картинці був зображений репер Рік Росс та цитата з пісні. Вибір героя не випадковий – репера називають "чорношкірим двійником Шуфутинського".

Впродовж наступних років кількість мемів лише збільшувалась! Хтозна, чому текст і сама пісня стали такими популярними. Можливо, конкретна прив'язка до дати та й меланхолійний настрій на початку осені зіграли свою роль.

Публікувати 3 вересня старі демотиватори та відфотошоплені картинки, на яких, крім Шуфутинського, зображені багаття горобини, жовте листя і календар, стало традицією.

Цікаві факти про пісню "Третье сентября"

Автором музики майбутнього хіта став композитор Ігор Крутой, а текст написав Ігор Ніколаєв. Після написання музики композитор першочергово хотів віддати пісню іншому виконавцю та навіть не розглядав кандидатуру Шафутинського. Однак співак заявив композиторові про магнетизм цієї пісні та виявив ініціативу заспівати "Третье сентября".

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Михайло Шуфутинський зізнався, що вважає композицію дещо сумною і надмірно драматичною. Однак багатьом пісня близька, тому що розставання – це загальнолюдська тема.

Дата 3 вересня для Михайла Шуфутинського стала знаковою, адже в цей день 1995 року народився його старший онук.

Меми та коуби на хіт Шафутинського



Перший мем про пісню "Третье сентября"

-Он перевернул календарь, а там сразу 4-е сентября!

-Господи, прекрати, они же дети! — всегда так делаю! (@romandos) 2 сентября 2015 г.

— Перевернул?

— Перевернул.

— И как?

— Третье сентября.

— Снова?!?!?! В смысле... Хэрэ прикалываться, блины подгорают! — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 3 сентября 2015 г.

Текст пісні Михайла Шуфутинського "Третье сентября"

У тексті пісні шансоньє розповідає сумну історію розриву стосунків, яка сталася з ліричним героєм 3 вересня. А в кінці виявляється, що ліричному героєві важко перевертати календар, адже тоді настане "день, коли я зовсім один". Сам Шуфутинський не ображається на меми, за його словами це "приголомшлива реклама, за яку нікому нічого не винен".

Третье сентября – текст пісні (оригінал)

Все не то, все не так

Ты мой друг, я твой враг

Как же так все у нас с тобою

Был апрель и в любви мы клялись

Но увы пролетел желтый лист

По бульварам Москвы

Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

3-е сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова 3-е сентября

На фото я твое взгляну

И снова 3-е сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез 2-го сентября

Михайло Шуфутинський – Третье сентября (слухати онлайн)