Український гурт TVORCHI сьогодні, 4 вересня, представив новий трек Living My Life. Він став першим синглом з їхнього майбутнього альбому.

Український дует TVORCHI, що виконує в жанрі електроніки, випустили новий англомовний трек Living My Life. Його вони представили на своїй сторінці в ютубі.

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Як зазначають самі музиканти, цю пісню можна описати як сексуальну, романтичну, провокаційну, емоційну і водночас трошки дивну. Цей трек про те, що не варто опускати руки, краще йти тільки вгору і тільки вперед.

Living My Life – це заклик жити без поганих думок і без людей, які транслюють їх для нас. Адже поки ви з тими, з ким хочете бути, з вами все буде гаразд,

– пишуть Джеффрі Кенні й Андрій Гуцуляк.

Зазначимо, що музиканти дотримуються карантинних обмежень, тож співпрацюють онлайн. Вони спілкувались через Facetime та Telegram, окремо записуючи кожен свою партію вдома. Це перша пісня з їхнього майбутнього альбому, що вийде 25 вересня.

Гурт не випустив кліп на пісню, однак зачарував мережу lyric-відео, в якому можна побачити багато фотографій Джеффрі з Андрієм. "Це шедевр. Автор музики – бог", "Перші 10 секунд і я вже закохалась у цю пісню", "Неймовірна пісня, які ж ви молодці", "Голос зачаровує", – написали шанувальники у коментарях

Дивитись TVORCHI - Living My Live (LYRIC VIDEO) онлайн: