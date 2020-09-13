Нещодавно у Львові відбувся молодіжний форум "Молодвіж", учасниками якого стало багато артистів з різних куточків Україну. Зокрема, глядачів порадував виступом уманський гурт The Unsleeping, що був заснований у 2013 році. Ми поспілкувалися з музикантами про творчість на карантині, продюсера та найемоційніші концерти.

The Unsleeping – це безкомпромісний інді-рок. Вони намагаються рухатися проти течії скороминущого хайпу, до русла високого мистецтва. Про кар'єру гурту, життя на карантині та інцидент під час концерту – читайте у матеріалі журналістів LifeStyle 24.

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Ви активно розвиваєте свою творчість, радо зустрічаєтеся із прихильниками на концертах. На якій сцені вам найбільше сподобалося виступати?

Напевно, найемоційніший виступ був у місті Бар. У нас на концерті трапився інцидент. Дівчина травмувала коліно. Ми виконували пісню Fantastic і в якийсь момент побачили, що люди скупчилися навколо дівчини. Тоді зупинили концерт. Прихильниця сказала, що вже мала декілька операцій на коліні, все болить. Ми викликали швидку, її госпіталізували. Після цього продовжили виступ.

Також запам'яталися моменти після концерту. До нас підходили, просили автографи, ми підписували плакати. На виступі були присутні люди різної вікової категорії та статі. Це було дуже емоційно. Звісно, що вражаючим також був наш сольний концерт на ЮБК.



Виступ гурту The Unsleeping на "Молодвіжі" / Фото Олена Одлежук

У гурту є продюсер чи ви самостійно просуваєте свою музику?

Так, є. Його звати Данило і він за сумісництвом наш менеджер. Допомагає нам знімати кліпи, записувати треки.

Як карантин вплинув на творчість?

Насправді, погано. Улітку ми очікували на фестивальний сезон, концерти і навіть запланували тур. А у травні мали їхати в Амстердам. Усі ці поїздки довелося скасувати.

Щодо творчості, то ми серйозно зайнялися новим матеріалом, підготували все для запису. Також виступали на онлайн-фестивалі. Більше обдумували те, які кроки варто зробити для розвитку гурту.

Можливо, під час самоізоляції виникли ідеї для нових проєктів?

Є багато ідей для наступних пісень та відеорядів. Коли розпочнеться реліз нового альбому, то цікаво буде за цим спостерігати.

The Unsleeping – Fantastic: дивіться відео онлайн